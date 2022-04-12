遭疑「放水」！724公斤藥檢違規甜椒流入市面　北農坦承疏失

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市議員游淑慧爆料，自去年4月至今年2月，北農檢驗殘留農藥超標的甜椒共有724公斤，按規定應全數銷毀，卻「放水」流入市面。北農調查這是人員管理疏失，片面相信產品供應方的說法，報廢流程不符規定，將檢討修正。

據自由時報報導，北農為加強農藥檢測，花費2000多萬採購質譜儀儀器，凡驗出蔬果農藥超標則須整批銷毀、回報北市衛生局，而相關供應人則令停供。但游淑慧接獲民眾陳情，揭發北農於去年7月底驗出一批140公斤彩椒的農藥殘留超標，卻僅銷毀80公斤，「放水」60公斤彩椒銷往市面，更離譜的是回報衛生局的公文涉造假，僅稱驗出80公斤不合格。

中央社報導，北農主秘路全利今天表示，並沒有「放水」，經清查，此案為現場人員因與產地熟絡，所以採信對方稱分區種植於不同田區說法，才未依規定全數銷毀，屬人為管理疏失，北農已進行內部檢討，因北農是每天隨機抽驗農產品，甜椒也是採此做法，並非由同一供應農友。

台北農產運銷公司昨天透過新聞稿說明，同一供應代號的紅、黃彩椒共同到貨，檢驗不合格的紅色彩椒報廢處理，同一組貨件的黃色彩椒因未經過抽驗，因此未報廢，北農內部檢討後認定確實不符規定，將全面檢視並修正藥檢不合格報廢流程。

北市府產業發展局也指出，北農在去年4月10日至111年2月24日間對相同供應代號不合格甜椒，出現未依規定全數報廢狀況，今年3月3日函請北農檢討，將嚴格督導要求北農檢討農藥殘留處理內控機制，並加強不合格供應人或品項檢驗頻率及檢討違反相關規定人員責任。