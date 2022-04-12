4/13起放寬！學生染疫停課標準：1/3班或10班以上有確診全校停課

本土疫情持續擴大延燒，教育部長潘文忠今（12）日宣布，修正暫停實體課程實施標準。 本土疫情持續擴大延燒，教育部長潘文忠今（12）日宣布，修正暫停實體課程實施標準。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）教育部長潘文忠今（12）日宣布，修正暫停實體課程實施標準，高中以下學校全校有1/3班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，明天起實施。

國內本土疫情持續蔓延，校園疫情連環爆，已有超過200多所學校進行全校、班級停課，家長抱怨現行2人確診就要全校停課的標準太嚴，為維護學生受教權益，潘文忠今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，宣布修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準。

針對高級中等以下學校，潘文忠表示，確診個案就讀班級之學生，因長時間共同生活學習生活，均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」，此班級於居家隔離期間暫停實體課程10天，待篩檢結果全數為陰性，則全班恢復實體課程。

若全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，校教職員工生應進行「自我健康監測」，短期補習班和幼兒園也比照辦理。

大專校院部分，疫情調查期間，確診個案授課、修課之班級，以及確診個案參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡之接觸人員，實施暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校並應進行環境清潔消毒。

如有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課10天，該校得實施全校暫停實體課程，教職員工生應進行「自我健康監測」。

潘文忠提到，確診個案授課或修課班級如無被匡列為密切接觸者，則恢復實體課程，如有被匡列密切接觸者，密切接觸者須居家隔離並進行篩檢；密切接觸者篩檢結果如為陰性，其授課或修課班級可恢復實體課程；如密切接觸者之篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。