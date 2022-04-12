以「台灣」之名參與海洋大會 外交部：奠定良好慣例與基礎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）我國以台灣（Taiwan）的名義獲邀參加於琉球舉辦的「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），特使團已於今早啟程。外交部發言人歐江安表示，有別以往以僅以NGO或學者名義與會，顯示台灣推動海洋事務成果受到國際肯定。

歐江安今日於例會說明，我國參與國際活動向以爭取尊嚴及拓展實質參與為最高優先考量。此次我方爭取到以台灣（Taiwan）名義及正式官方職銜參與OOC，總統特使張子敬也以「環境保護署署長」的正式職稱出席大會並受邀擔任議程講者，是我國參與國際海洋活動層級的一大提升，也為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎。

歐江安表示，我國長期致力於海洋環境及永續發展工作，近年陸續推動設立海洋保護區，自2021年起推動「臺灣海域生態環境守護計畫」、自2020年起推動「向海致敬」政策，並推動海洋保育法立法、永續藍色經濟及維護海事安全等工作，受到國際肯定。我國長年努力所獲取的成果也將是與會期間與各方分享的議題。我國代表團藉由參與OOC大會將與各國出席貴賓在各種場合交流互動。有關我國代表團整體的與會結果，外交部將適時對外說明。

關於台灣有無參與原住民議題活動，歐江安指出，本屆OOC大會由「南島民族論壇」（Austronesian Forum）申辦以「自然為基礎的解決方案-原住民族觀點」（Nature-based Solutions – Austronesian Perspectives）為主題的周邊會議，並且獲得大會正式核錄。該周邊會議將於4月14日上午8點30分在Palau Community College場地舉辦。我國國立東華大學原住民民族學院榮譽教授童春發將應邀赴帛琉出席本場OOC周邊活動擔任講者，分享我國原住民傳統智慧、氣候調適與天然資源保育的相關成果。

我國特使團其他主要成員包括：外交部政務次長田中光、海洋委員會政務副主任委員蔡清標、海洋保育署署長黃向文等人。