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新冠疫情、俄烏衝突雙重衝擊　全球經濟惡化致政治動盪

除了美國與歐盟國家深受燃油價格高漲所苦外，印尼、秘魯、斯里蘭卡與巴基斯坦等國也出現大規模示威抗議，無力解決經濟問題的政府信用已經跌至谷底。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/04/12 16:27
圖為秘魯首都利馬4月7日的反政府示威, 爆玉米花小販也來參一咖 (路透) 

圖為秘魯首都利馬4月7日的反政府示威, 爆玉米花小販也來參一咖 (路透) 

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 俄國與烏克蘭的軍事衝突已超過一個月，戰事拖長導致能源、糧食在全球市場的價格受到衝擊而飆升，國際貨幣基金（IMF）警告，許多國家的經濟正面臨嚴峻的挑戰，尤其是較為貧窮的國家可能將被迫延遲支付外債。

IMF的財務部門策略總監Ceyla Pazarbasioglu指出，許多國家在新冠肺炎疫情期間被迫大規模舉債，緊接著而來的俄烏衝突打亂全球市場價格，進一步加深了經濟復甦的難度，大約60%的低收入國家已陷入或即將陷入債務危機當中，而大型經濟體調升利率也讓貧窮國家借款難度大增。

事實上，物價高漲已造成民生經濟慘淡，並因此引發許多國家的政治動盪，除了美國與歐盟國家深受燃油價格高漲所苦外，印尼、秘魯、斯里蘭卡與巴基斯坦等國也出現大規模示威抗議，無力解決經濟問題的政府信用已經跌至谷底。

疫情後的全國經濟低靡加上俄烏衝突後的物價上漲，已讓巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗(Imran Khan)因不信任案下台，其他國家則爆發大規模的示威活動。

年進口120萬噸肥料的秘魯則因為制裁俄國帶來的肥料價格飆升，引發大量農夫與貨車司機走上街頭抗議，交通幹道被阻塞更進一步導致食物漲價，全國通膨創下26年來新高，單月直逼1.48%；現階段，秘魯政府已頒布宵禁，並出動鎮暴警察與示威民眾對峙。

在印尼，首都雅加達、南蘇拉威西省、西爪哇省等地都有大學生走上街頭，抗議食用油等民生物資漲價，以及總統佐科威（Joko Widodo）的第三任任期。

身為全球第三大的民主國家，印尼政治圈正醞釀以修憲或延後2024年大選的方式，讓佐科威繼續留任總統。長期作為印尼民主先鋒、曾在1998年迫使軍事強人蘇哈托（Suharto）下台的印尼大學生自然不會容許，物價飆升讓反政府情緒持續發酵，警方已動用鎮暴水車與催淚瓦斯驅散示威民眾。

IMF強調，疫情爆發初期實施的雙邊貸款期限凍結多已失效，且後續沒有新配套，全球應對如何達成有效解方取得共識，以此避免沒必要的債務違約，一旦狀況惡化，最無法負擔日常開支的家庭會受到最大影響。
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更新時間 : 2022-04-12 17:17 GMT+08:00

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