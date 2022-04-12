台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR檢測

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導） 近期COVID-19本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天(12日) 公布，即日起調整居家隔離及居家檢疫期滿檢測改以家用快篩方式執行，以利加速檢測，及早進行相關防治措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，指揮中心發言人莊人祥今下午在疫情記者會中表示，經指揮中心專家會議討論通過，自即日起，原居家隔離及居家檢疫期滿PCR採檢作業改以快篩方式由民眾自行檢測及回報結果，快篩結果為陰性者，方可於期滿後解除隔離或檢疫。

莊人祥進一步說明，居家隔離者，總共進行4次檢測，分別為隔離期間第5至7天、隔離期滿當日（接觸日次日起第10天）、自主健康管理期間第2天及第4天實施，原隔離期滿PCR檢測改以快篩檢測進行。

居家隔離無第10天快篩試劑者，應先以自主健康管理期間使用快篩試劑執行檢測，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

至於居家檢疫對象，考量國際港埠現行試劑發放作業及Omicron變異株潛伏期較短等病毒特性，檢疫期間第7天快篩調整為第10天（檢疫期滿前）執行，即於檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。

尚未進行第7天快篩檢測檢疫民眾，延後至第10天執行；已完成第7天快篩檢測者，請先以原提供於自主健康管理期間使用快篩試劑執行檢疫第10天快篩檢測，並於自主健康管理期間聯繫所在地地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間2次快篩。

莊人祥重申，目前家用快篩試劑相當普及且效果佳，試劑特異性高達99%，對於有傳染力個案有高度鑑別力，而且可以自行操作，節省接送醫療院所時間人力，提升防疫效率。隔離及檢疫措施為防範疫情重要關鍵，民眾務必遵守隔離及檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。