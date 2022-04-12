馬克宏深入敵營尋求支持 極左派票源成連任關鍵

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）尋求連任成功，對手雷朋（Marine Le Pen）也緊咬在後，14日大選結果仍為兩說。（... 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）尋求連任成功，對手雷朋（Marine Le Pen）也緊咬在後，14日大選結果仍為兩說。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）10日於法國大選首輪出線的現任總統馬克宏及極右翼參選人雷朋，積極投入競選活動，尤其拉攏極左派選民，爭取於14日的二輪對決中脫穎而出。

《衛報》報導，兩位候選人本週分別投入競選活動，因緊抓國民關注的生活成本議題而斬獲支持的雷朋（Marine Le Pen），繼續咬住議題，並前進巴黎通勤帶的勃根地北部鞏固支持。她表示自己也處於戰鬥之中，她將重振法國民主，並著力在農業、生產、通膨等議題，「我們還將討論保護消費能力，特別是對那些經濟弱勢者，對他們而言，燃料與食品價格上漲相當令人擔憂。」

作為回應，馬克宏（Emmanuel Macron）深入雷朋位於法國北部工業區最貧窮的城鎮之一德南（Denain）企圖尋求連任的支持。

《BBC》指出，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，3800萬名月收低於2000歐元的國民的意見顯然被忽略；歐洲事務部長畢內（Clement Beaune）則指出，雷朋在德南這樣歷經數十年高度貧窮的區域獲得廣泛支持，因此馬克宏團隊未來兩週內，將重點強調政府在創造就業與重振工業的紀錄來說服選民。

馬克宏表示，他將聽取在首輪失利的對手的意見，以及非支持者的「憤怒與絕望」，特別是年輕人對環境的擔憂後，發展新的政策與方案。

此外，馬克宏也打算繼續發揚自身在俄烏戰爭中居中協調的角色，並就雷朋與克里姆林宮的密切聯繫做文章。雷朋2017年選前曾訪問普丁，其政黨國民聯盟（Rassemblement National）還獲得一筆俄國貸款。兩人火力全開，竭力爭取在首輪投票中支持其他候選人的選民，以及高達25.1%並未表態的選民。

民調差距史上最近 極左派支持者成勝選關鍵

報導指出，馬克宏（27.84%)、雷朋（23.15%）以及關鍵第三勢力梅蘭雄（21.95%）三人已囊括首輪選舉近4分之3的選票，這顯示法國民眾相當程度採取已採取「策略性投票」，放棄勝算不高的參選人。

值得注意的是，支持極右派與極左派的選民過半，這意味著梅蘭雄的選民若參與二輪投票，將能左右大選結果。這位以些微之差落敗的極左派參選人並未明確表態支持馬克宏，卻也警告支持者，不要將票投給雷朋。

與此同時，雷朋則有望拿下高達3分之1的全國選票，因掌握近10％票源的同為極右派參選人的澤穆爾（Éric Zemmour）和杜邦-艾格南（Nicolas Dupont-Aignan）皆表態支持她。

根據Ifop民調專家達比（François Dabi）表示，兩位候選人的得票率預估為51%-49%，是有是以來最接近的一次。