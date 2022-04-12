4/12台灣本土+551　再創新高！3例境外移入改判本土

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入。（指揮中心提供） 中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入。（指揮中心提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入(30例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之551例本土病例，為291例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月4日至4月12日，其中包含242例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(162例)，臺北市(115例)，高雄市(61例)，桃園市(53例)，基隆市(37例)，花蓮縣(31例)，臺中市(26例)，新竹縣(16例)，屏東縣(14例)，臺南市(9例)，宜蘭縣及新竹市(各8例)，嘉義縣(4例)，苗栗縣(3例)，雲林縣(2例)，彰化縣及南投縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

另外，今年4月10日公布之案27408-27410境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為60例男性、50例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自印尼(18例)，越南(16例)，菲律賓(5例)，泰國(4例)，印度(2例)，阿拉伯聯合大公國、奈及利亞、瑞士、馬來西亞及香港(各1例)移入，另62例調查中。入境日介於今年3月29日至4月11日。



指揮中心統計，截至目前國內累計28,666例確診，分別為9,077例境外移入，19,535本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增37例空號病例(經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計182例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。