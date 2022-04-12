（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，我國防疫進入以正常生活、積極防疫、穩健開放為原則之「新臺灣模式」，為強化民眾自主防疫、提升疫情調查效率及發掘可能風險個案，已優化「臺灣社交距離APP」實聯制措施等相關功能，鼓勵民眾下載使用。



指揮中心說明，除了簡訊實聯制，「臺灣社交距離APP」亦是科技防疫之一大利器，且在通知確診個案相關接觸者上，較現行之實聯制做法更為快速且精準。

「臺灣社交距離APP」只要下載安裝，無須註冊及登錄資料，主要利用藍牙技術，記錄相關資料。為了更全面性地使用，指揮中心優化此APP功能，包含「首頁動態畫面」及「確診者上傳接觸資料」等部分，「首頁動態畫面」為方便用戶確認APP是否正常運作；「確診者上傳接觸資料」則由衛生單位通知確診民眾操作APP以取得驗證碼後，由系統上傳其隨機ID及活動區間資料。

用戶之APP每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，APP每日比對確診者上傳的隨機ID，一般民眾僅需開啟藍芽功能。

▼若未接觸染疫者, 會出現以下圖示。



▲APP使用者手機截圖, 顯示4/12下午2時11分(14:11:00)為止, 並無與染疫者接觸紀錄(台灣英文新聞)

如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，APP便會發出警告通知以提醒用戶，達到實聯通知之效果。

指揮中心資訊組長簡宏偉下午在疫情記者會說明，「臺灣社交距離APP」在民眾廣泛使用下才能發揮最大成效，雖然迄今下載人次達689萬，但仍盼達成1300萬人次下載的理想目標，即全國人口的六成。

此APP將搭配現行簡訊實聯制，民眾進入場域時僅需出示APP畫面，得免用其他實聯制措施，提供更便利之自主防疫方式。

為提高「臺灣社交距離APP」使用率，將鼓勵公務機關及關鍵基礎設施提供者之工作人員安裝使用，並鼓勵一般民眾一起使用。另建議特定或不特定之多數人進入場域或特定活動時，如餐廳、市場、演唱會或遶境等場域或活動，優先使用此APP做為科技防疫工具，在後續之實聯通知上會更快速精準。



指揮中心呼籲，「臺灣社交距離APP」能在確診個案確定之第一時間通知可能之接觸者，且又能兼顧個人隱私，已於App Store及Google Play雙平台發布最新版本，鼓勵未安裝之民眾下載使用，並提醒已安裝之民眾儘速更新。

【自主防疫利器】指揮中心: 「台灣社交距離APP」功能已優化 請民眾踴躍下載