【中國上海封城記】美國領事館強制撤員　浦東一養老院傳集體染疫死逾500人

圖為上海全副武裝的工作人員4月10日準備分送物資的畫面。（美聯社圖片） 圖為上海全副武裝的工作人員4月10日準備分送物資的畫面。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）上海因新冠疫情轉趨嚴峻封城，美國務院已要求部份人員從上海駐美領事館撤離，上百家台廠停工，甚至還傳出一養老院逾500位住民死亡。

美國駐中國大使館11日發布聲明，有鑑於中國新冠病毒病例數激增及官方應對措施帶來的相關限制的影響，包括強將確診兒童與父母分開隔離等極端措施，因此國務院「要求」大使館內非緊急美國政府僱員撤離。美國務院上周五僅發布撤離建議，但不到四天的時間就改口「人員必需離開」。

同一時間，美國華爾街日報報導，上海東海老年護理醫院員工向家屬透露，院內死亡人數可能逾五百人，另美國之音調查報導，該院位於上海浦東新區，有近二千個床位，是當地規模最大的養老院之一，但從三月初開始就陸續傳出院內有員工、醫護、及老年住民死於染疫。住民家屬不滿院方處理疫情的措施，指為院方失職造成嚴重交叉傳染，致有慢性病、未注射疫苗的老年住民相繼染疫死亡。

數位時代引述當地消息報導，上海、昆山都下封城令，共有161家台灣企業因此停工，不過企業已擬好應變方案，加上碰上生產淡季影響相對較小，因此採取調整生產流程時間及委託其他協力廠商處理方式以降低衝擊。

CNN駐上海記者報導，上海在啓動封城前，焦慮的民眾就搶進超市囤物資，貨架被掃一空，封城後則觀察到不時有憤怒民眾向外大喊飢餓難耐，以及網路流傳影片揭露民眾在食物配給站為搶奪蔬菜大打出手。記者所在地獲配給的食物箱裏有蔬菜、雞蛋及真空包豬肉片，但坦言配給物資量少，一個人都難以飽腹，更遑論一個家庭，但若是透過網上訂購食物要碰運氣看能不能到貨。