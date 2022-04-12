Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【中國上海封城記】美國領事館強制撤員　浦東一養老院傳集體染疫死逾500人

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/12 12:43
圖為上海全副武裝的工作人員4月10日準備分送物資的畫面。（美聯社圖片）

圖為上海全副武裝的工作人員4月10日準備分送物資的畫面。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）上海因新冠疫情轉趨嚴峻封城，美國務院已要求部份人員從上海駐美領事館撤離，上百家台廠停工，甚至還傳出一養老院逾500位住民死亡。

美國駐中國大使館11日發布聲明，有鑑於中國新冠病毒病例數激增及官方應對措施帶來的相關限制的影響，包括強將確診兒童與父母分開隔離等極端措施，因此國務院「要求」大使館內非緊急美國政府僱員撤離。美國務院上周五僅發布撤離建議，但不到四天的時間就改口「人員必需離開」。

同一時間，美國華爾街日報報導，上海東海老年護理醫院員工向家屬透露，院內死亡人數可能逾五百人，另美國之音調查報導，該院位於上海浦東新區，有近二千個床位，是當地規模最大的養老院之一，但從三月初開始就陸續傳出院內有員工、醫護、及老年住民死於染疫。住民家屬不滿院方處理疫情的措施，指為院方失職造成嚴重交叉傳染，致有慢性病、未注射疫苗的老年住民相繼染疫死亡。

數位時代引述當地消息報導，上海、昆山都下封城令，共有161家台灣企業因此停工，不過企業已擬好應變方案，加上碰上生產淡季影響相對較小，因此採取調整生產流程時間及委託其他協力廠商處理方式以降低衝擊。

CNN駐上海記者報導，上海在啓動封城前，焦慮的民眾就搶進超市囤物資，貨架被掃一空，封城後則觀察到不時有憤怒民眾向外大喊飢餓難耐，以及網路流傳影片揭露民眾在食物配給站為搶奪蔬菜大打出手。記者所在地獲配給的食物箱裏有蔬菜、雞蛋及真空包豬肉片，但坦言配給物資量少，一個人都難以飽腹，更遑論一個家庭，但若是透過網上訂購食物要碰運氣看能不能到貨。
上海封城
新冠病毒

相關新聞

上海日增2.5萬例仍鬆綁 實施「分區封控」動態清零
上海日增2.5萬例仍鬆綁 實施「分區封控」動態清零
2022/04/11 16:49
【懶人包】數位接種證明系統24日更新 認證更簡單還可加入Apple Wallet
【懶人包】數位接種證明系統24日更新 認證更簡單還可加入Apple Wallet
2022/03/23 15:12
紐約白尾鹿感染Omicron 專家憂動物宿主可能衍生新變種
紐約白尾鹿感染Omicron 專家憂動物宿主可能衍生新變種
2022/02/09 17:36
亞洲首國！台灣同時擁有兩種抗新冠口服藥 輝瑞Paxlovid中午抵台
亞洲首國！台灣同時擁有兩種抗新冠口服藥 輝瑞Paxlovid中午抵台
2022/01/27 17:31
【你申請了沒？】國內疫苗護照今啟用 至中午已有約39萬人次申請
【你申請了沒？】國內疫苗護照今啟用 至中午已有約39萬人次申請
2022/01/21 18:55

更新時間 : 2022-04-12 14:14 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
仍在高點！4/11台灣本土+439　增1名中症「30多歲、僅打過一劑新冠疫苗」
仍在高點！4/11台灣本土+439　增1名中症「30多歲、僅打過一劑新冠疫苗」
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
4/11台北市本土個案足跡一次看！柯文哲：主要感染在八大場所、校園
4/11台北市本土個案足跡一次看！柯文哲：主要感染在八大場所、校園
4/10台灣本土+431　唯一淨土南投也淪陷　另增4例中症患者　
4/10台灣本土+431　唯一淨土南投也淪陷　另增4例中症患者　
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
新北+143！連四日破百例確診　足跡到過樂華夜市、好市多中和店
新北+143！連四日破百例確診　足跡到過樂華夜市、好市多中和店
4/11新北+145　新增確診以中和最多　足跡以淡水最密集　去過麥當勞、健身房、咖啡廳等
4/11新北+145　新增確診以中和最多　足跡以淡水最密集　去過麥當勞、健身房、咖啡廳等
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
滿滿3頁足跡！4/10新北+143　65歲以上打疫苗加碼送500元禮券延長至5/31
滿滿3頁足跡！4/10新北+143　65歲以上打疫苗加碼送500元禮券延長至5/31