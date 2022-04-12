陳時中：台灣本土疫情4月底恐破千　北北桃擬啟動快篩

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）指揮中心指揮官陳時中今（12）日說，4月底單日新增本土個案可能達上千例，現在北北基桃已列入高風險區域，擬啟動快篩；陳也提到實聯制的退場時間，由於確診數不斷攀升，疫調、匡列的速度趕不上病毒，希望大家能下載台灣社交距離APP，藉此快速接到接觸通知，並主動篩檢，他表示，如果台灣社交距離APP的使用戶超過1200萬人，實聯制將朝向取消。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目邀約，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫議題進行專訪，專訪後並接受媒體聯訪。

綜合媒體報導，在專訪中，陳時中預估以目前趨勢來看，台灣4月底單日本土案例數將會破千，呼籲民眾要共同抗疫，做好自主應變，讓疫情不要上升太快，「恐慌是沒有必要的，大家起而行是有必要的。」

因此，為因應大量的患者，快篩試劑成為主要工具，但目前居家快篩價格高令人詬病，他表示，近期快篩國家隊正在籌組，第一會由政府大量採購居家快篩試劑，第二協調人力到國內製造快篩試劑的工廠，提升快篩產能，未來快篩價格保證會降低至200元以下且供貨無虞。

基隆自3月底爆發警察、小吃店衍生之群聚，市府發放近20萬劑家用快篩，快篩陽性約44例，經PCR採檢後揪出38例陽性確診，有鑑於基隆快篩效果不錯，陳時中表示，昨晚已與其他高風險的3縣市電話聯繫，希望他們提出申請，指揮中心每次會發放20萬劑快篩試劑。

而停課標準方面，根據現行規定，只要有2個學生染疫就啟動全校停課，截至昨為止已有18縣市、237所學校進行全校獲班級停課。據自由時報報導，教育部「校園因應COVID-19暫停實體課程實施原則」草案，校園停課標準預計將採全校1/3班級出現確診個案、密切接觸者，才需要全校停課。

對此，陳時中說，相關細節將由教育部對外公布，大致方向為目前為2個人或2班級確診就全校停課，基本概念將改為著重以「班級」為單位，大規模班級停課後，全校才會停課，盡量不影響正常教學。

談到醫療量能所能承擔的底線，陳時中提到，現在準備方式與以前不同，去年著重醫療量能降載與清空，以新冠病人為主，現在流行的Omicron病毒株與過去其他的新冠病毒株相比，輕症比例較高，因此未來朝向兩者並重，不要因為Omicron而影響基本醫療，畢竟有些疾病所造成的生命的威脅大於Omicron的威脅。

陳時中說明，目前專責與負壓隔離病床開到4000多床，若以中重症比例1%、每人住院10天推估，應可承受單日確診40萬例的規模。

台灣目前醫療量能布局，不會再以過去完全降載、清空，只照顧新冠病人為主，Omicron走向輕症化，醫院不能再只以收新冠病人為主，很多疾病對於生命的威脅更勝於Omicron，因此醫院現在採取二者並重，不要降載得太過分。