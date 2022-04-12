臺灣之光！中研院院士翁啟惠獲頒　美國化學家協會「化學先驅獎」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央研究院院士翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，學術成就享譽國際，中研院表示，美國化學家協會（American Institute of Chemists）於今(2022)年3月31日頒發「化學先驅獎（Chemical Pioneer Award）」，表彰翁啟惠在化學領域的傑出貢獻。

中研院表示，翁院士長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家。同時，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌之藥物研究。

翁院士學術成就享譽國際，曾獲選美國藝術與科學院院士（1996）、美國國家科學院院士（2002）、世界科學院院士（2007）、歐洲分子生物組織外籍會士（2010）和美國國家發明學院院士（2014），並於1994年當選中研院院士、2020年當選工研院院士。現為中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院（The Scripps Research Institute）的合聘特聘研究員。

除獲頒化學先驅獎，翁院士亦曾榮獲多項學術榮譽，包含：美國總統年青化學家獎（1986）、國際醣化學獎（1994）、美國化學會哈德遜醣化學獎（1999）、國際酵素化學獎（1999）、美國總統綠色化學獎（2000）、美國化學會合成有機化學獎（2005）、德國宏博資深科學家獎（2006）、傑出化學研究卡頓獎章（2008）、美國化學會亞瑟科博獎（2012）、日經亞洲科技創新（2012）、沃爾夫化學獎（2014）、英國皇家化學會羅賓遜獎（2015），以及美國威爾許化學獎（2021）等。

美國化學家協會創立於1923年，宗旨為促進及推廣化學科學之發展，以此增進社會福祉。該協會於1966年首度頒發化學先驅獎，表彰對化學科學學術或產業取得重要進展及貢獻之化學家、化學工程師或相關從業人員。