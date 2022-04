馬立波死亡破2萬 傳俄軍毀屍滅跡、動用化學武器

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)遭俄軍圍困月餘的烏克蘭城市馬立波,其市長表示死亡人數已過2萬,且俄軍企圖煙滅大屠殺證據。烏克蘭國民衛隊及官員更控訴俄軍在該市對烏軍及平民動用化學武器,儘管烏國總統澤倫斯基、美國五角大廈都尚未證實該項消息,但若屬實則標誌著該場戰爭的升級。

烏克蘭國民衛隊在Telegram指控,俄軍對馬立波(Mariupol)的烏國軍隊及平民(以無人機)投擲不明有毒物質,受害者出現呼吸衰竭等症狀。內政部副部長吉拉成柯(Anton Gerashchenko)12日也在推特上指出,俄國對馬立波的守衛者動用化學武器,並譴責俄國公然跨越人類的所有界線還宣之於口。

ATTENTION Chemical weapons are used against Ukrainian defenders in #Mariupol ! russia openly crosses all boundaries of humanity and openly declares it, while Ukraine is still asking for heavy weapon #UkraineUnderAttack

《基輔獨立報》則引述亞速軍團領導者畢列茨基(Andrei Biletsky)指出,目前有3人有明顯化學中毒症狀,所幸未對健康造成「災難性後果」。

《衛報》報導,澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy )於晚間的談話影片中,對俄軍可能在烏克蘭使用化學武器表示擔憂,並表示正認真看待上述指控,但並未證實該項消息。

《國會山莊報》報導,美國五角大廈發言人科比(John Kirby)對此表示關切,表示目前無法證實報導是否屬實,他認為報導反應了對俄國在烏克蘭使用各種防暴劑的擔憂,他表明五角大廈將繼續監控局勢。報導指出,倘若報導屬實,將標誌著俄烏戰爭升級。

英國外相特拉斯(Liz Truss)則在推特上表示,正在查證俄軍對馬立波市使用化學武器的報導,她強調,任何化學武器的行徑都是該場戰爭「冷酷無情的升級」,將對俄國總統普丁及其政權究責。

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.