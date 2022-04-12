「馬勒卡」轉中颱　不排除併吞「梅姬」！14日起北台灣降溫又下雨

第1號颱風「馬勒卡」上午已增強為中度颱風，，不排除第2號颱風「梅姬」未來可能併入至「馬勒卡」的環流中而減弱。（圖／氣象局） 第1號颱風「馬勒卡」上午已增強為中度颱風，，不排除第2號颱風「梅姬」未來可能併入至「馬勒卡」的環流中而減弱。（圖／氣象局）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局表示，第1號颱風「馬勒卡」上午已增強為中度颱風，，不排除第2號颱風「梅姬」未來可能併入至「馬勒卡」的環流中而減弱，不過此2個颱風對台灣都無直接影響。另外，今（12）日白天各地暖熱，中午前後紫外線可能會達過量甚至危險等級，但受到鋒面通過及東北季風增強影響，週四（14日）起中部以北轉有陣雨或雷雨、氣溫劇降，提醒民眾應適時添加衣物、攜帶雨具。

根據氣象局上午8時資料顯示，「馬勒卡」的中心位置在北緯15.4度，東經134.9度，以每小時11公里速度，向北進行；「梅姬」的中心位置則在北緯11.1度，東經125.3度，以每小時11公里速度，向東進行。

氣象局說明，「馬勒卡」已增強為中度颱風，向北轉北北東進行，往日本東南方海面移動；第2號颱風「梅姬」中心則位於鵝鑾鼻南南東方1千多公里之處，中心呈緩慢打轉，未來可能併入至1號颱風環流中而減弱，不過此2個颱風對台灣都無直接影響。

在今日天氣部分，台灣附近為東南風，白天各地暖熱，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他各地為多雲到晴的天氣，而午後在大台北地區及西半部山區有零星短暫陣雨的機率；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約21至23度，白天西半部可達31至33度，東半部則為28、29度左右，中午前後紫外線可能會達過量甚至危險等級，外出要做好防曬措施，但早晚稍涼，日夜溫差可達10度左右。

週三晚至週四（14日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東北部高溫下降較明顯，其他地方高溫也略降，降雨方面在清晨最明顯，北部、東半部地區及中南部山區轉為局部短暫陣雨，不過下午起水氣逐漸轉乾，剩下迎風面的北部東半部有局部短暫陣雨，但範圍縮小、降雨空檔亦增加，其他地區轉為多雲到晴。

預計到了19日東北季風將減弱，北部及東北部氣溫回升；19日至21日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。