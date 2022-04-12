油桐樹落根臺灣緣由 火炎山生態教育館4/30舉辦「桐行火炎山」活動

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）油桐曾經是臺灣重要的經濟作物，隨著新興材質發展後，被取代的油桐產業陸續走入歷史，林務局新竹林區管理處火炎山生態教育館將於4月30日舉辦「桐行火炎山」主題活動，帶領大家認識油桐樹落根的緣由脈絡，活動報名自16日中午12 點開放線上報名，名額限定25 位。

林務局新竹林區管理處表示，海拔約602公尺的火炎山位處苗栗三義鄉、苑裡鎮交界處，壯闊美麗的特殊惡地地景，成為苗栗淺山丘陵的屏障，也蘊含豐富生物多樣性的珍貴棲地。火炎山中除有臺灣二葉松、臺灣赤楊及相思樹等原生樹種蓬勃生長，也包含早期引進並廣泛種植的重要的外來經濟樹種-油桐樹。每當3至5月油桐花開之際，白色花朵片片落下，如同雪花紛飛，漫步其中別有一番風味。

油桐曾經是臺灣重要的經濟作物，在新興材質發展後，被取代的油桐產業也逐步走入了歷史中，但在北部客家人的舊時回憶中，滿山遍野的雪白桐花仍是代表故鄉的美麗景色。

火炎山生態教育館將於4月30 日舉辦主題活動「桐行火炎山」，帶領大家認識油桐不同的樣貌外，還會親手製作桐花杯墊，並前往火炎山登山山徑走入桐花小徑，實地認識油桐的前世今生。

林務局指出，火炎山生態教育館透過「火炎山的石虎王國」展覽，在館內述說著火炎山與石虎的故事，經由「三貓陛下」的帶領，了解火炎山森林中的奧秘。

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林務局新竹林區管理處提供