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油桐樹落根臺灣緣由 火炎山生態教育館4/30舉辦「桐行火炎山」活動

林務局新竹林區管理處：「桐行火炎山」主題活動報名自4/16中午12 點開放線上報名，名額限定25 位。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/12 10:43
林務局新竹林區管理處提供

林務局新竹林區管理處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）油桐曾經是臺灣重要的經濟作物，隨著新興材質發展後，被取代的油桐產業陸續走入歷史，林務局新竹林區管理處火炎山生態教育館將於4月30日舉辦「桐行火炎山」主題活動，帶領大家認識油桐樹落根的緣由脈絡，活動報名自16日中午12 點開放線上報名，名額限定25 位。

林務局新竹林區管理處表示，海拔約602公尺的火炎山位處苗栗三義鄉、苑裡鎮交界處，壯闊美麗的特殊惡地地景，成為苗栗淺山丘陵的屏障，也蘊含豐富生物多樣性的珍貴棲地。火炎山中除有臺灣二葉松、臺灣赤楊及相思樹等原生樹種蓬勃生長，也包含早期引進並廣泛種植的重要的外來經濟樹種-油桐樹。每當3至5月油桐花開之際，白色花朵片片落下，如同雪花紛飛，漫步其中別有一番風味。

油桐曾經是臺灣重要的經濟作物，在新興材質發展後，被取代的油桐產業也逐步走入了歷史中，但在北部客家人的舊時回憶中，滿山遍野的雪白桐花仍是代表故鄉的美麗景色。

火炎山生態教育館將於4月30 日舉辦主題活動「桐行火炎山」，帶領大家認識油桐不同的樣貌外，還會親手製作桐花杯墊，並前往火炎山登山山徑走入桐花小徑，實地認識油桐的前世今生。

林務局指出，火炎山生態教育館透過「火炎山的石虎王國」展覽，在館內述說著火炎山與石虎的故事，經由「三貓陛下」的帶領，了解火炎山森林中的奧秘。

更多活動訊息同步發送火炎山生態教育館粉絲專頁或歡迎直接電話洽詢。

油桐樹落根臺灣緣由 火炎山生態教育館4/30舉辦「桐行火炎山」活動

林務局新竹林區管理處提供
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火炎山
臺灣
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