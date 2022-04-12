威尼斯國際美術雙年展台灣館　「不可能的夢」四月義大利揭幕

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「威尼斯國際美術雙年展」 台灣館主打「不可能的夢」，回顧台灣多元當代藝術歷史。

由臺北市立美術館主辦之「第59屆威尼斯國際美術雙年展」 台灣館「不可能的夢」，將於4月23日義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸登場，「 不可能」在此意指「尚未成為可能」，描述對未來更美好人事物與世 界的情狀與希望，以「文獻展示」和「國際論壇」 兩條軸線引動記憶與對話、創造論述和感知的相互交流， 藉此從當前危機的限制，指向努力實現將來未到的可能性。

本 次展覽計畫中，「文獻展示」由北美館策劃，展出1995至201 9年台灣館的檔案與作品回顧，將包含數件曾參展之作品；「 國際論壇」由菲律賓資深策展人派崔克‧佛洛雷斯（Patrick Flores）擔任總召集人，兩者將因彼此的內容激發更多對話，成為一個召喚記憶（檔案）和存在（活動或事件）的集會平台。

於威尼斯當地舉辦的「文獻展示」將建構一個待被重新啟動的記憶空間，以各屆展覽主題論述、展場影像、視覺與文宣設計、紀錄影片，與幕後籌備相關資料之多元呈現，反思歷年台灣館如何藉由直面歷史、社會和日常迫切議題的多元當代藝術，於國際藝術盛會再現臺灣之文化脈絡與觀點。

數件曾參展作品，包含姚瑞中《本土佔領行動》、崔廣宇《系統生活捷徑系列-表皮生活圈》、湯皇珍《我去旅行V / 一張風景明信片》、蔡明亮《是夢》、陳界仁《帝國邊界》、張乾琦《中國城》（部分）、謝德慶《跳》則以活檔案之姿錯時回返，擾動被歸檔的歷史。

「國際論壇」將由總召集人佛洛雷斯，以及資深策展人徐文瑞、國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授吳瑪悧擔任各場次之主持人，預計邀請國內外學者、藝術家一同參與，企圖以論壇為方法，從各個面向重新思考威尼斯雙年展中的台灣館，亦回應當今世界的關鍵議題，鼓勵觀點共存、解放已然固化的知識，並導向開放性結局。

北美館館長王俊傑表示：「台灣館不管是最初以國家館之姿參展、或後因政治因素而以平行展參與，至今近30年來，持續以型態各異的展覽與國際藝壇對話。本屆展覽透過文獻展示與國際論壇，重新審視臺灣與威尼斯雙年展的動態關係，並更進一步，積極開拓未來的新進路。」