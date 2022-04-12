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口碑爆棚！法國喜劇《友你才精彩》票房破億奪冠　跟著身障哲學家踏上幽默生命旅程

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/12 11:01
《友你才精彩》由法國凱薩獎導演貝赫恭朋(右)與瑞士知名身障哲學家亞歷山大自編自導自演(圖/威視電影)

《友你才精彩》由法國凱薩獎導演貝赫恭朋(右)與瑞士知名身障哲學家亞歷山大自編自導自演(圖/威視電影)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 法國溫馨喜劇《友你才精彩》改編導演兼男主角與身障哲學家的真實故事，在法國上映後首周便擊退《蜘蛛人：無家日》奪下票房冠軍，票房累積突破上億台幣，將於台灣4月15日感人上映。

《友你才精彩》(Beautiful Minds)是法國「演編導全才」貝赫恭朋(Bernard Campan)自編自導自演之作，曾與張曼玉合演文藝愛情電影，新片《友你才精彩》中，他把和瑞士知名「身障哲學家」亞歷山大喬連安(Alexandre Jollien) 之間近20年的故事搬上大螢幕。

亞歷山大出生時遭臍帶繞頸導致先天腦癱，某日偶然看到柏拉圖的書而開始研究哲學，成為史上首位也是唯一一位身障哲學家。在片中，亞歷山大引用柏拉圖、伊比鳩魯、尼采等知名哲學家的名句成為亮點，隨著劇情發展引領觀眾展開一段心靈旅程，搭配法式幽默全片笑聲不斷。

貝赫坦言，創作初衷很簡單，「我們希望電影打動人心，因為感動就是一種改變。只要能感受到一點點想活出不同以往的欲望，不再那麼機械式生活的話，那就太棒了！」

口碑爆棚！法國喜劇《友你才精彩》票房破億奪冠　跟著身障哲學家踏上幽默生命旅程
身障哲學家亞歷山大喬連安(圖/威視電影)

口碑爆棚！法國喜劇《友你才精彩》票房破億奪冠　跟著身障哲學家踏上幽默生命旅程
亞歷山大(左)與導演貝赫恭朋(圖/威視電影)

亞歷山大表示，希望透過這部暖心、幽默的電影，讓大眾關注「被邊緣化的人」以及「死亡」的敏感議題，「當我們談論殘疾跟死亡時，很難保持正常心態，但我們必須將那些令人恐懼或不討喜的部分變得活潑。對我來說，這就是喜劇的使命，透過笑容讓世界變得更好，也藉此區分『幽默』及『嘲諷』的差別。」

兩人最初情誼源自貝赫在2003年偶然在電視上看見當時小有名氣的亞歷山大的訪談，深受感動的他決定主動聯繫，首次通話一講便是一小時，往後長達四年來每日熱線不間斷，儘管有著17歲的年齡差距，但兩人卻一拍即合、十分投緣，也讓貝赫形容這段關係簡直就是「一見鐘情」！不僅如此，兩人的首次見面竟然就相揪「跳湖裸泳」。

貝赫透露，「當天我們相約在日內瓦湖畔散步，亞歷山大突然提議游泳，但我們都沒帶泳褲，他只說了句，『那有什麼關係！』於是我倆就只穿內褲跳進日內瓦湖游泳了。」

現年64歲的貝赫出身自教師世家，自小對表演藝術有濃厚熱情，才華洋溢的他集演員、導演、作家、編劇、歌手、音樂創作者身份於一身，是法國家喻戶曉的全能才子。38歲那年，貝赫便以自導自演的電影《橫衝直撞三兄弟》爆紅，並獲頒法國凱薩獎最佳導演；數年後又與國際影星張曼玉合作文藝愛情電影《愛在異鄉的故事》，打開他在亞洲的知名度；再度憑藉電影《記得我愛你》提名凱薩獎最佳男主角。

《友你才精彩》將於2022年4月15日全台感動上映，更多電影資訊請上官方粉絲團查詢。
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柏拉圖
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更新時間 : 2022-04-12 11:12 GMT+08:00

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