國家表演藝術中心三館總監全續任　董事全體無異議通過

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國家表演藝術中心第三屆董事會於4月2日成立後，於11日召開首次董事會，通過所轄三館藝術總監由現任三位總監續任。

國家表演藝術中心(以下簡稱國表藝)於週一下午召開國表藝中心董事會，會中對於所轄三座國家劇場—國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心藝術總監提聘案進行討論及確認。依據「國家表演藝術中心設置條例」所定，各場館藝術總監，由董事長提請董事會通過後聘任；藝術總監受董事會督導，綜理各場館業務，對外代表所屬場館。

國表藝董事會表示，會議由國表藝中心新任董事長高志尚提請董事會決議同意自4月16日起未來的四年期間，將由國家兩廳院劉怡汝、臺中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心簡文彬等三位現任藝術總監繼續帶領經營團隊，持續共同為台灣表演藝術發展來做努力。董事會上，本提案經與會所有董事全體無異議通過，並授權董事長進行後續合約洽簽。

國表藝董事會強調，近兩年多來，表演藝術發展受疫情影響甚鉅，三場館除全力投入使其降低衝擊、快速復甦動能，並全力加速為表演藝術產業嘗試多元開展的可能性。國表藝中心董事會通過三位藝術總監的續任，期能在既有基礎下，延續過往成果，並在第三屆董監事的支持與協助下，以穩健精進步伐，為台灣表演藝術開創未來契機。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝於2018年4月、臺中歌劇藝術總監邱瑗於2018年6月起就任現職；衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬則先擔任衛武營營運推動小組召集人，其後於2018年9月衛武營正式納入國表藝中心後改任藝術總監。