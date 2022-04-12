Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

國家表演藝術中心三館總監全續任　董事全體無異議通過

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/12 09:50
國家表演藝術中心第三屆董事長高志尚董事長（攝影：鄭達敬） 

國家表演藝術中心第三屆董事長高志尚董事長（攝影：鄭達敬） 

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國家表演藝術中心第三屆董事會於4月2日成立後，於11日召開首次董事會，通過所轄三館藝術總監由現任三位總監續任。

國家表演藝術中心(以下簡稱國表藝)於週一下午召開國表藝中心董事會，會中對於所轄三座國家劇場—國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心藝術總監提聘案進行討論及確認。依據「國家表演藝術中心設置條例」所定，各場館藝術總監，由董事長提請董事會通過後聘任；藝術總監受董事會督導，綜理各場館業務，對外代表所屬場館。

國表藝董事會表示，會議由國表藝中心新任董事長高志尚提請董事會決議同意自4月16日起未來的四年期間，將由國家兩廳院劉怡汝、臺中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心簡文彬等三位現任藝術總監繼續帶領經營團隊，持續共同為台灣表演藝術發展來做努力。董事會上，本提案經與會所有董事全體無異議通過，並授權董事長進行後續合約洽簽。

國表藝董事會強調，近兩年多來，表演藝術發展受疫情影響甚鉅，三場館除全力投入使其降低衝擊、快速復甦動能，並全力加速為表演藝術產業嘗試多元開展的可能性。國表藝中心董事會通過三位藝術總監的續任，期能在既有基礎下，延續過往成果，並在第三屆董監事的支持與協助下，以穩健精進步伐，為台灣表演藝術開創未來契機。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝於2018年4月、臺中歌劇藝術總監邱瑗於2018年6月起就任現職；衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬則先擔任衛武營營運推動小組召集人，其後於2018年9月衛武營正式納入國表藝中心後改任藝術總監。
國家表演藝術中心
國家兩廳院
臺中國家歌劇院
衛武營國家藝術文化中心
劉怡汝
邱瑗
簡文彬
高志尚

相關新聞

台灣企業家高志尚接下國表藝董事長　文化部長：整合資源投入台灣表演藝術發展
台灣企業家高志尚接下國表藝董事長　文化部長：整合資源投入台灣表演藝術發展
2022/03/30 12:32
台灣國家兩廳院35周年遙想2057　家電打造超現實靜心冥想旅程
台灣國家兩廳院35周年遙想2057　家電打造超現實靜心冥想旅程
2022/03/02 17:16
文化部參展國際表演藝術年會 讓台灣藝文邁向世界
文化部參展國際表演藝術年會 讓台灣藝文邁向世界
2022/01/13 13:39
「打開台北」開放90個雙北秘境首採登記抽籤制　私人管家帶看晶華酒店總統套房
「打開台北」開放90個雙北秘境首採登記抽籤制　私人管家帶看晶華酒店總統套房
2021/11/09 16:59
台灣兩廳院首部5G科技虛實展演劇作: 「神不在的小鎮」跨文化、科技與戲劇　展現表演新可能
台灣兩廳院首部5G科技虛實展演劇作: 「神不在的小鎮」跨文化、科技與戲劇　展現表演新可能
2021/10/27 17:26

更新時間 : 2022-04-12 11:11 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
仍在高點！4/11台灣本土+439　增1名中症「30多歲、僅打過一劑新冠疫苗」
仍在高點！4/11台灣本土+439　增1名中症「30多歲、僅打過一劑新冠疫苗」
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
4/10台灣本土+431　唯一淨土南投也淪陷　另增4例中症患者　
4/10台灣本土+431　唯一淨土南投也淪陷　另增4例中症患者　
4/11台北市本土個案足跡一次看！柯文哲：主要感染在八大場所、校園
4/11台北市本土個案足跡一次看！柯文哲：主要感染在八大場所、校園
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
新北+143！連四日破百例確診　足跡到過樂華夜市、好市多中和店
新北+143！連四日破百例確診　足跡到過樂華夜市、好市多中和店
4/11新北+145　新增確診以中和最多　足跡以淡水最密集　去過麥當勞、健身房、咖啡廳等
4/11新北+145　新增確診以中和最多　足跡以淡水最密集　去過麥當勞、健身房、咖啡廳等
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
台北市確診者足跡好嗨！男模會館、酒店、夜店全入列
台北市確診者足跡好嗨！男模會館、酒店、夜店全入列