〈財經主筆室〉當「股票分紅」成為企業留才的最後手段

台積電與聯電等多家企業，今年3月5日都曾前進台大校園，參加校園徵才企業博覽會，透過現場擺設攤位提供職涯諮詢，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。... 台積電與聯電等多家企業，今年3月5日都曾前進台大校園，參加校園徵才企業博覽會，透過現場擺設攤位提供職涯諮詢，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。 (中央社111年檔案照片)

台灣半導體產業牽動全球科技命脈，「人才」 資源除了對岸虎視眈眈外，包括美、日、 韓及全球的科技廠都十分熱衷挖角，由台積電(2330)及聯電( 2303)晶圓雙雄如今都重啟股票分紅制度來看，「股票分紅」 似乎已成為台灣科技廠留才的最後手段。

過去員工分紅配股制度，被視為是台灣締造科技產業績效、 匯聚一流人才，並打造台灣成為在全球電腦、通訊、 半導體擁有一席之地的活泉。但員工分紅配股， 既不成為公司的成本，也不造成員工的賦稅負擔，因此，「 肥了員工，瘦了股東」一直是外資對台灣科技股的詬病。

2008年員工分紅費用化上路，2007年7月台積電法人說明會 中，台積電財務長兼發言人何麗梅宣布分紅費用化， 成為科技業分紅費用化的領頭羊，從此，科技界以往「逐股票而居」 、惡性挖角的風氣，也因費用化的時代來臨， 跳槽也變得不再隨心所欲，所謂「科技新貴」也成絕響。

歷經10餘年後，台積電今年2月15日董事會通過核准發行202 1年限制員工權利新股共1,387仟股，亦核准發行不超過普通股 2,960仟股之2022年限制員工權利新股案， 主要目的就是為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才。也就是說， 台積電在停止股票分紅10餘年後， 如今再度扮演科技業重啟股票分紅的領頭羊。

繼台積電之後，聯電(2303)董事會也通過發行限制員工權利新 股案，預計將發行不超過5萬張股票，每股面額10元， 約占目前總在外流通股數的0.4%。聯電表示， 發行目的主要也是為了吸引及留任關鍵優秀人才。 而台灣科技業採取股票分紅來留才的公司，預估將會越來越多。

其實，並非台灣科技業老闆已經開始進行人才保衛戰， 就連美國矽股的人才爭奪戰也漸漸升溫。 去年底美國彭博社有一報導指出，從Meta(原臉書)和特斯拉挖 墻腳的蘋果公司，也開始擔心自家技術人才流失， 已經向部分工程師提供不尋常的高額股票分紅。

該報導指出，蘋果公司包括設計、 硬件等部門的一些工程師及部份軟件、 運營部門人員被告知能獲得這項福利，這筆額外收入的金額從5萬至 18萬美元不等，它們將採限制性股票形式發放，限制期為4年， 蘋果公司希望借此減少資深員工跳槽情況發生。

台灣不僅是全球晶圓代工龍頭「台積電」的所在地， 也佔全球最先進半導體產能的92%，過去幾年的全球晶片荒， 以及北京當局誓言自主研發先進晶片的目標， 都刺激了中國在台灣科技業「挖牆角」的行動。

針對中國不斷的挖角台灣科技人才， 行政院會日前也通過國安法修正， 增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪，最高處12年徒刑、併科新台幣 1億元罰金。另外， 也增訂國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，最高處10年有期 徒刑、併科5000萬元罰金。

調查局於2020年12月起成立「防治中共惡意人才挖角專案」， 並於今年3月大動作聯合台北、士林等5處檢察署，動員調查官10 0多人，同步搜索8家違法在台陸企或研發中心，共約談近60人， 將涉案人送法偵辦。

隨著各國科技廠紛紛採取各種利誘方式進行挖角， 台灣想真正保有半導體產業在國際上的優勢，以目前國際局勢來看， 似乎「股票分紅」是現今最佳手段，但長期來說， 提供合理且具有競爭力的各種薪資及福利待遇給員工， 才是真正留才的不二法門。