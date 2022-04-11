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不出國也能到JR東日本大飯店台北 感受青森睡魔祭的魅力

By 台灣英文新聞
2022/04/11 20:56
不出國也能到JR東日本大飯店台北 感受青森睡魔祭的魅力
不出國也能到JR東日本大飯店台北 感受青森睡魔祭的魅力

想念飛往日本旅遊的精采時光，JR 東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)以日本東北的青森縣為主題，推出「青森特典住房專案」專案價格4,800元起，提供以青森睡魔祭為主題特色的13坪大都會客房並含兩客鉑麗安自助式早餐，入住此專案旅客可享有從日本空運來台限量供應的青森蘋果、蘋果汁、蘋果洋芋片及青森迷你金魚燈籠DIY摺紙等專案禮包，盡情享受有如置身在日本青森縣的旅遊感。

日本「青森睡魔祭」據傳說為七夕活動，將燈籠流放於河川、大海等，象徵祈求全年健康平安的祭典，代代相傳後成為每年一度會舉辦的青森睡魔祭典。現今日本青森睡魔祭於每年8月會準備被稱為「睡魔」的巨大的人形燈籠在青森市進行遊行活動，燈籠大多以日本或中國傳說級歷史人物、歌舞伎、神佛等為題材，與「秋田竿燈祭」、「仙台七夕祭」並稱日本東北三大祭典之一，吸引眾多包含日本國內及海外的遊客們。

現階段還無法飛出國感受不同旅遊祭典的歡慶，JR東日本大飯店台北特別在專案房間內準備從日本青森當地空運來台的「青森睡魔祭」佈置品，包含金魚燈籠、睡魔床尾巾、津軽工藝玻璃杯、造型土偶…等，到飯店入住也可以感受滿滿的青森為氛圍，另外在飯店大廳一樓左側可以看到名為《守護》的小型佞武多燈籠的展示及相關青森祭典的介紹，讓想念日本的民眾拍照打卡。

JR東日本大飯店台北推出的「青森特典住房專案」優惠價4,800元起，專案內容可入住大都會客房兩天一夜、鉑麗安自助式早餐，並提供從日本空運來台的青森蘋果汁兩瓶、青森蘋果洋芋片及小朋友可以自行DIY組裝的青森迷你金魚燈籠，每房還有限量供應的青森蘋果，入住期間可享受健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等，專案優惠自即日起至年5月31日止，每日限量預定，快與好友們相約體驗JR東日本大飯店台北的青森特典! 立即訂房https://reurl.cc/Kpmmay

更新時間 : 2022-04-11 21:30 GMT+08:00

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