上海人關到崩潰驚聲尖叫 　廣州人不得離境恐迎來封城？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)上海封城沒完沒了,亂象叢生,網路瘋傳疑為上海大樓民眾耐不住長期關禁閉,大聲嚎叫的影片,猶如恐怖片。另一座大城廣州則自11日開始禁止人民出城,外界憂,難道是封城前兆?

哈佛大學公共衛生學院的流行病學家丁亮(Eric Feigl-Ding)10日在推特發布了一支影片,燈火通明的高樓大廈,尖叫聲此起彼落,劃破黑夜,完全無法想像是現代大都會會出現的場景。丁亮表示,這是上海某處關了七天後錄下的景況,可見人民已瀕臨崩潰。

另一段聲音,則是無人機在空中廣播,不准市民開窗的奇葩指引:「請嚴格遵守市政府相關防疫規定,控制靈魂對自由的渴望,不要開窗歌唱,此行為有疫情傳播的風險。」

上海的瘋狂防疫還看不到終點,廣州也跟著亂。根據美聯社,由於廣州市傳出了數十起案例,11日起,1,800萬民眾必須全部進行病毒核酸檢測。為了貫徹清零,市民11日零時起非必要不得出城,若真要離開廣州市,必須持有48小時內的陰性證明。

此外,在「分級分類管控」規定下,管制區的民眾不得出門、出區,且須錯開時間外出採買物資與接受篩檢。廣州市正在琶洲會展中心打造方艙醫院,因應可能爆發的新疫情。

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh