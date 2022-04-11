上海人關到崩潰驚聲尖叫 　廣州人不得離境恐迎來封城？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上海封城沒完沒了，亂象叢生，網路瘋傳疑為上海大樓民眾耐不住長期關禁閉，大聲嚎叫的影片，猶如恐怖片。另一座大城廣州則自11日開始禁止人民出城，外界憂，難道是封城前兆？

哈佛大學公共衛生學院的流行病學家丁亮（Eric Feigl-Ding）10日在推特發布了一支影片，燈火通明的高樓大廈，尖叫聲此起彼落，劃破黑夜，完全無法想像是現代大都會會出現的場景。丁亮表示，這是上海某處關了七天後錄下的景況，可見人民已瀕臨崩潰。

另一段聲音，則是無人機在空中廣播，不准市民開窗的奇葩指引：「請嚴格遵守市政府相關防疫規定，控制靈魂對自由的渴望，不要開窗歌唱，此行為有疫情傳播的風險。」

上海的瘋狂防疫還看不到終點，廣州也跟著亂。根據美聯社，由於廣州市傳出了數十起案例，11日起，1,800萬民眾必須全部進行病毒核酸檢測。為了貫徹清零，市民11日零時起非必要不得出城，若真要離開廣州市，必須持有48小時內的陰性證明。

此外，在「分級分類管控」規定下，管制區的民眾不得出門、出區，且須錯開時間外出採買物資與接受篩檢。廣州市正在琶洲會展中心打造方艙醫院，因應可能爆發的新疫情。