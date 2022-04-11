瑞典芬蘭擬速加入北約 官員諷：俄國送給歐洲的大禮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）瑞典、芬蘭在俄烏戰爭的「驚」下，加速了加入北約（NATO）的進程，最快可望於今夏實現。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）大概沒料到，入侵烏克蘭反倒成了團結歐洲的助力，而北約的壯大，也凸顯了俄國的重大戰略失策。

俄國不只一次重申，反對北約東擴、增添新成員，這也是進犯烏克蘭的藉口之一。芬蘭與瑞典原本並不熱衷加入，維持曖昧態度與俄交好，不願彼此關係鬧僵。這項議題對芬蘭尤其敏感，畢竟該國與俄國可是有長達1,287公里的共同邊界，惹惱鄰居並沒好處。

然而，俄國揮軍烏克蘭，兩國風向迅速轉變，加入北約幾已成定局，只是時間問題。瑞典稱會在5月底前完成安全政策分析，做為加入與否的參考，鄰國芬蘭的決定，也是評估關鍵。

CNN引述一名芬蘭官員說法，「芬俄關係，回不去了。」前芬蘭總理斯圖布（Alexander Stubb）表示，芬蘭內部的理想派與現實派長期拉扯，理想派傾向與俄合作，現實派則支持強化軍力，以免有朝一日必須與俄軍一戰。

隨著烏克蘭慘況在全世界放送，芬蘭人意識到，若普丁對有著相近文化與歷史淵源的烏克蘭人，都能冷血屠戮，對芬蘭又怎會手下留情？況且，1939至1940年的蘇聯－芬蘭冬季戰爭（Winter War）記憶猶存，斯圖布指出，「我們不能再被」。

加入北約，意味只一方有難，全員就必須馳援協防。芬蘭長期以來的理想派與現實派之爭，前者宣告，敗。

倘若瑞、芬真的踏出那一步，俄國當然不會坐視。克里姆林宮已警告，為了國家安全，會「重新平衡局勢」。北約成員預料，俄國可能會對芬發動攻擊，芬蘭也做好心理準備。北約秘書長、美國五角大廈都已言明，兩國申請與獲批准入盟的過渡期間，會好好盯著相關情勢發展。

事實上，芬蘭與瑞典入會，幾乎毫無懸念。就偕同作戰、軍備支援等層面而言，兩國都是北約求之不得的資產。芬、瑞本就與北約有著密切合作，一旦成為正式成員，便可提高情資分享的廣度與深度。再者，芬蘭空軍有波音生產的超級大黃蜂戰鬥機（Boeing F/A-18s），也添購了洛克希德馬丁的F-35s戰機，空軍陣容龐大，對北約如虎添翼。

有官員挖苦地說，兩國的加入，堪稱是俄國送給歐洲的防禦大禮。

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