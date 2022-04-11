4/11台北市本土個案足跡一次看！柯文哲：主要感染在八大場所、校園

台北市建國中學傳出1名學生確診，全校停課至4/18。（圖/建國中學官網） 台北市建國中學傳出1名學生確診，全校停課至4/18。（圖/建國中學官網）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）北市足跡總是令人吃驚！台北市今（11日）新增本土確診100例，衛生局公布最新足跡，特殊娛樂場所「M男模會館」再度入列，同時還有KTV、餐酒館，以及兒童新樂園。

台北市長柯文哲今天主持防疫記者會表示，台北市近期確診者活動史主要還是特殊娛樂場所，也就是八大場所，還有校園。目前北市已有16所校園停課，包含小學到大學都有，最新消息指出建中、文化大學都因有學生確診而停課。

今天的確診個案最多落在新北市共145例最多、台北市100例次之、基隆市36例第3，顯示北北基地區疫情持續延燒，柯文哲說，現在已經清零不可能，而是要與病毒共存，以最低社會成本達到目標。

根據最新台北市確診者活動史，有足跡出現在台北市兒童新樂園、景美好樂迪KTV、隱士餐酒館、爭鮮迴轉壽司、戰神健身俱樂部、復興星聚點KTV，以及最常出現的中山區「M男模會館」。

記者會上，柯文哲提到，目前台北市居家隔離數，平均每天約6000多人，目前因為確診出現被匡列人數多，一旦全台3.2萬人在家不能上班，對經濟恐會發生影響。

柯文哲也呼籲，民眾別過度樂觀，但可以用放鬆態度，審慎面對疫情。

詳細北市確診足跡地點與時間如下圖。

（圖／台北市衛生局提供）