【有洋蔥】波蘭難民營當志工 王芮緹送台灣語言天才參軍助烏克蘭

旅烏台僑王楠穎因對烏克蘭有深刻感情，又通曉五國語言，自願參軍助烏克蘭。（圖／柳人不悔臉書） 旅烏台僑王楠穎因對烏克蘭有深刻感情，又通曉五國語言，自願參軍助烏克蘭。（圖／柳人不悔臉書）

（台灣應英文新聞／國際組 綜合報導）台灣旅人王芮緹3月申請參加烏克蘭海外志願軍未果，遂前往波蘭邊境難民營，投入救援工作。他目睹百萬計烏克蘭人流離失所，孩子的童年回憶被戰爭佔據，更親送精通五國語言的旅烏台僑王楠穎返回烏克蘭參軍。

王芮緹在其臉書粉絲專頁柳人不悔分享在波蘭難民營的所見所聞，志工來自全球各地，共同為這些飽受戰火摧殘的烏克蘭人提供一點溫暖，當地天寒地凍，在零下3度的帳篷內誰也無法安穩入睡，難民更是只能睡在地板上度日，烏克蘭婦女日日以淚洗面，他更在小女孩的畫作中，看到了烽火、俄軍槍殺平民、流淚、禱告，這些戰爭落下的殘酷印記已成她的童年回憶，而這讓人不寒而慄。

(圖／柳人不悔臉書）

王芮緹接受中央社專訪時透露，他時常忙的一天不及闔眼，見難民受苦忍不住數度淚崩，他也不時買點糖果給孩子們，盼他們忘卻戰爭的殘酷，露出童真微笑。

王芮緹也提及在難民營偶遇家鄉在新北市樹林的王楠穎，因烏克蘭難民八成不擅長英文，通曉烏克蘭語、俄語、日語、英語和中文的王楠穎，成了難民與志工組織間的唯一溝通橋樑。

王楠穎在難民營充當語言橋樑。(圖／柳人不悔臉書）

烏克蘭名為南伊夫（Naive）的王楠穎，在戰爭開打前曾跟隨台灣撤僑行動離開烏國。定居烏東的哈爾科夫（Kharkiv）、曾有差點論及婚嫁的女友，8年的深耕讓王楠穎心繫這片土地，毅然決然申請成為自願軍，因為通曉烏克蘭語，因此已被批准。

王楠穎告訴王芮緹，10日就要動身回烏克蘭，更將寄放在華沙的皮箱託付給他，表示若一年後沒有聯繫，便請他將皮箱帶回台灣，帶回家。

王楠穎也分享他的願望，是運用自身的語言天賦，回烏克蘭解釋台灣是什麼樣的存在，在戰後重建學校時，拉上台灣國旗，在修建的過河橋上載明「南伊夫」為烏克蘭人所建。

送王楠穎前往邊境的路上，兩人安靜無話，對王芮緹而言，當晚的難民營夜晚比赤裸的站在北極圈還來的難熬。