新北市111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章今公告　國英數首次入題

新北市教育局今（11）日公告111學年度國民小學暨幼兒園教師甄選簡章，首度將國英數試題納入普通科初試，並首次將本土語認證納入加分條件，多元加分機制吸引各類專長教師報考。另為確保教師甄選過程公平公正，特別訂定教甄作業保密維運計畫，以維護考生權益。
教育局長張明文表示，考量國小以包班制為原則，普通科教師須具備國英數專業學科知識，因此今年首度將國英數試題納入普通科「基礎與教育專業測驗」題目，以提升教學品質；同時為吸引各類專長教師報考，訂有多元加分機制，以網羅優秀人才。
體育類科之考生，曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，可加初試分數10%。為推動2030新北雙語城目標，鼓勵教師具備英語教學能力，報考英語科及雙語教育科以外之考生，英語能力符合相當於新北市CEFR語言參考架構B2級者，初試可加2分；而為延攬具備學科知能人才，「國民小學學科知能評量」也列入加分條件，考生具有1張精熟證書，初試總成績加2分，最多可加4分，歡迎具備學科專業之教師踴躍報考。
為鼓勵優秀的代理教師至偏遠地區學校服務，以及鼓勵具教學經驗之代理教師留任新北，考生報考偏特組且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠、非山非市或特殊認定地區學校，滿1年加初試總成績1分，服務於一般地區學校，滿1年就加初試總成績0.5分。
另為充實本土語專業師資，本（111）學年度首次將本土語認證納入加分，除學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師之外，其他各類科考生語言能力（包含閩南語、客語及原住民語共3項語別）認證結果達中高級以上，1項認證初試總成績就加1分，最多可以加2分。
教育局表示，公平公正的教甄制度是網羅優秀教師最重要的一環，新北市特別訂定國小暨幼兒園教甄作業保密維運計畫，完整規劃教甄委員會召開、入闈作業及甄選委員電腦隨機抽籤分組及全程錄影等制度，以最嚴謹的程序維護考試公平性。
教育局提醒，111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章已公告於教育局官網電子公告區及新北市教育人員聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），報名日期從4月29日至5月3日，初試訂於5月29日，複試訂於6月26日辦理，歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。