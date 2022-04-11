新北市111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章今公告　國英數首次入題

新北市111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章今公告，此為以往國小教甄資料照（新北市教育局提供） 新北市111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章今公告，此為以往國小教甄資料照（新北市教育局提供）

新北市教育局今（11）日公告111學年度國民小學 暨幼兒園教師甄選簡章，首度將國英數試題納入普通科初試，並首次 將本土語認證納入加分條件，多元加分機制吸引各類專長教師報考。 另為確保教師甄選過程公平公正，特別訂定教甄作業保密維運計畫， 以維護考生權益。

教育局長張明文表示，考量國小以包班制為原則， 普通科教師須具備國英數專業學科知識， 因此今年首度將國英數試題納入普通科「基礎與教育專業測驗」 題目，以提升教學品質；同時為吸引各類專長教師報考， 訂有多元加分機制，以網羅優秀人才。

體育類科之考生，曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者， 可加初試分數10%。為推動2030新北雙語城目標， 鼓勵教師具備英語教學能力，報考英語科及雙語教育科以外之考生， 英語能力符合相當於新北市CEFR語言參考架構B2級者， 初試可加2分；而為延攬具備學科知能人才，「 國民小學學科知能評量」也列入加分條件，考生具有1張精熟證書， 初試總成績加2分，最多可加4分， 歡迎具備學科專業之教師踴躍報考。

為鼓勵優秀的代理教師至偏遠地區學校服務， 以及鼓勵具教學經驗之代理教師留任新北，考生報考偏特組且近3年 曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠、 非山非市或特殊認定地區學校，滿1年加初試總成績1分， 服務於一般地區學校，滿1年就加初試總成績0.5分。

另為充實本土語專業師資，本（111） 學年度首次將本土語認證納入加分，除學前特教科、 特殊教育科及專任輔導教師之外，其他各類科考生語言能力（ 包含閩南語、客語及原住民語共3項語別）認證結果達中高級以上， 1項認證初試總成績就加1分，最多可以加2分。

教育局表示，公平公正的教甄制度是網羅優秀教師最重要的一環， 新北市特別訂定國小暨幼兒園教甄作業保密維運計畫， 完整規劃教甄委員會召開、 入闈作業及甄選委員電腦隨機抽籤分組及全程錄影等制度， 以最嚴謹的程序維護考試公平性。

教育局提醒，111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章已公告於教育 局官網電子公告區及新北市教育人員聯合甄選報名系統（http: //career.ntpc.edu.tw），報名日期從4月2 9日至5月3日，初試訂於5月29日，複試訂於6月26日辦理， 歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。