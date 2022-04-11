台灣集中市場上週外資賣超830.24億元　賣超聯電16.61萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/4/6~2022/4/8）外資在集中市場總買進金額為2,339.07億元，總賣出金額為3,169.31億元，賣超為830.24億元。

另統計自2022年年初至4月8日止，外資總買進金額為5兆518.23億元，總賣出金額為5兆6,046.36億元，累計賣超為5,528.13億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆9,739.02億元新台幣，占全體上市股票市值的41.00%，較4月1日的22兆7,005.73億元新台幣，減少7,266.71億元。

就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進134,486千股，賣出69,396千股，買超65,090千股。

第二名：長榮航：買進154,800千股，賣出98,608千股，買超56,192千股。

第三名：開發金：買進109,294千股，賣出61,500千股，買超47,794千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進60,330千股，賣出226,411千股，賣超166,081千股。

第二名：群創：買進41,601千股，賣出101,636千股，賣超60,035千股。

第三名：台積電：買進43,580千股，賣出97,609千股，賣超54,029千股。