中華電信與雲林縣府跨域合作　數位轉型搭上Web3.0新潮流

（台灣英文新聞）看好未來Web3.0市場應用， 雲林縣政府與中華電信透過經濟部中小企業處行動智慧應用計畫「 CBMP智慧雲遊跨域串連計畫」， 積極帶領國內品牌搶進新世代社群市場，不只協助品牌數位轉型， 更帶動品牌體驗情境、新商業模組升級與行動支付應用， 以雲林為主要場域，擴散串連中南部其他縣市優質品牌，探索元宇宙新玩法。

隨著疫情衝擊和年輕世代投入消費市場，加速行動應用普及化， 好的內容、消費情境、 商業模組與數位應用將是品牌未來發展與成長的關鍵。

雲林謝淑亞副縣長今（11）日上午出席「跨域數位轉型， 智慧雲遊Web3.0」記者會，展示品牌數位轉型與升級成果。謝淑亞副縣長表示，行動應用已經不是未來趨勢，而是現在進行式。 現場十幾家雲林品牌展示轉型成果，如：黑矸仔醬油、 四代目麥芽酥、玉津烘焙坊、禪屋米胖工坊、YuDS沐耳飲、 莫蒂精品巧克力、維野納複合式餐飲、頂雲咖啡、媽祖埔豆腐張、 玉山碾米廠等，還有來自嘉義市的麥麵、名香茗茶也來共襄盛舉， 各種雲林美食伴手禮、住宿旅遊的店家， 都可以使用行動支付或上LINE禮物平台實際體驗消費。

謝淑亞也說，透過「 CBMP智慧雲遊跨域串連計畫」協助雲林品牌升級轉型， 幫助店家創造品牌價值，在獲利模式和市場消費取得平衡點， 讓行動應用不是負擔，而是品牌提升營收的好工具與新管道。這回合作攜手品牌醫生-果俐文創、線上送禮平台-LINE禮物、 話題NFT項目聯名和台灣第一Web3.0社群共享平台- Potato Media，打造社群消費循環，探索元宇宙新玩法。

中華電信雲林營運處總經理張肇家也表示， 數位轉型不僅止於行動應用，更準備接軌Web3.0。 這次計畫以雲林為核心進行跨區域串連與跨產業合作， 帶動其他縣市品牌一起參與轉型， 我們與睿鼎數位合作從多元支付提升應用到LINE禮物， 行動消費模式整體升級，這次不僅搭上知名NFT 項目打造聯名產品，更與Potato Media 一起打造最潮的Web3.0社群互動與消費循環， 讓社群內容分享與消費互動皆產生價值，讓雲林品牌被看見， 走在時代最前端！

建設處李俊興處長表示，這次「CBMP智慧雲遊跨域串連計畫」 展現數位轉型的成功案例，推動雲林在地品牌跨域合作打造新亮點， 藉由各種數位應用讓品牌「接軌數位、能被看到、賺得到錢」， 民眾到「天天質感好生活」平台可看到眾多特色店家與體驗內容， 領取電子優惠票券到店消費，或是在LINE使用「LINE禮物」 平台線上送禮，購買雲林品牌的好產品分享送給好友！ 體驗Web3.0社群互動，還可以立即加入Potato Media支持雲林品牌的推薦文章， 到店家首次加入還可以參與扭蛋抽獎，多項雲林好禮、 雲林意象NFT道具與頭框等你拿。

計畫處李明岳處長表示，本計畫除了以雲林為主要場域， 也擴散串連中南部其他縣市優質品牌，歡迎民眾到天天質感好生活( https://www.fun-today.com/) 尋找好物，店家們已經準備好了，您的到來就是最大鼓勵。