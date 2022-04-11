中華電信與雲林縣府跨域合作　數位轉型搭上Web3.0新潮流

（台灣英文新聞）看好未來Web3.0市場應用，雲林縣政府與中華電信透過經濟部中小企業處行動智慧應用計畫「CBMP智慧雲遊跨域串連計畫」，積極帶領國內品牌搶進新世代社群市場，不只協助品牌數位轉型，更帶動品牌體驗情境、新商業模組升級與行動支付應用，以雲林為主要場域，擴散串連中南部其他縣市優質品牌，探索元宇宙新玩法。
隨著疫情衝擊和年輕世代投入消費市場，加速行動應用普及化，好的內容、消費情境、商業模組與數位應用將是品牌未來發展與成長的關鍵。
雲林謝淑亞副縣長今（11）日上午出席「跨域數位轉型，智慧雲遊Web3.0」記者會，展示品牌數位轉型與升級成果。謝淑亞副縣長表示，行動應用已經不是未來趨勢，而是現在進行式。現場十幾家雲林品牌展示轉型成果，如：黑矸仔醬油、四代目麥芽酥、玉津烘焙坊、禪屋米胖工坊、YuDS沐耳飲、莫蒂精品巧克力、維野納複合式餐飲、頂雲咖啡、媽祖埔豆腐張、玉山碾米廠等，還有來自嘉義市的麥麵、名香茗茶也來共襄盛舉，各種雲林美食伴手禮、住宿旅遊的店家，都可以使用行動支付或上LINE禮物平台實際體驗消費。
謝淑亞也說，透過「CBMP智慧雲遊跨域串連計畫」協助雲林品牌升級轉型，幫助店家創造品牌價值，在獲利模式和市場消費取得平衡點，讓行動應用不是負擔，而是品牌提升營收的好工具與新管道。這回合作攜手品牌醫生-果俐文創、線上送禮平台-LINE禮物、話題NFT項目聯名和台灣第一Web3.0社群共享平台-Potato Media，打造社群消費循環，探索元宇宙新玩法。
中華電信雲林營運處總經理張肇家也表示，數位轉型不僅止於行動應用，更準備接軌Web3.0。這次計畫以雲林為核心進行跨區域串連與跨產業合作，帶動其他縣市品牌一起參與轉型，我們與睿鼎數位合作從多元支付提升應用到LINE禮物，行動消費模式整體升級，這次不僅搭上知名NFT 項目打造聯名產品，更與Potato Media 一起打造最潮的Web3.0社群互動與消費循環，讓社群內容分享與消費互動皆產生價值，讓雲林品牌被看見，走在時代最前端！
建設處李俊興處長表示，這次「CBMP智慧雲遊跨域串連計畫」展現數位轉型的成功案例，推動雲林在地品牌跨域合作打造新亮點，藉由各種數位應用讓品牌「接軌數位、能被看到、賺得到錢」，民眾到「天天質感好生活」平台可看到眾多特色店家與體驗內容，領取電子優惠票券到店消費，或是在LINE使用「LINE禮物」平台線上送禮，購買雲林品牌的好產品分享送給好友！體驗Web3.0社群互動，還可以立即加入Potato Media支持雲林品牌的推薦文章，到店家首次加入還可以參與扭蛋抽獎，多項雲林好禮、雲林意象NFT道具與頭框等你拿。
計畫處李明岳處長表示，本計畫除了以雲林為主要場域，也擴散串連中南部其他縣市優質品牌，歡迎民眾到天天質感好生活(https://www.fun-today.com/) 尋找好物，店家們已經準備好了，您的到來就是最大鼓勵。