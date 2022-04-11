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上海日增2.5萬例仍鬆綁 實施「分區封控」動態清零

中國疫情專家梁萬年表示，若將Omicron視為流感，將輕忽其危險性，置廣大老年人口於風險之中。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/11 16:49
擁有2487萬人口的上海，10日確診逾2.5萬。（圖／路透社) 

擁有2487萬人口的上海，10日確診逾2.5萬。（圖／路透社) 

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）先前中國上海市因新冠疫情再起，以黃浦江為界，東西區輪流實施封鎖，《路透社》報導，儘管上海今（10）日新增確診案例逾2.5萬，當局仍對部分地區實施鬆綁。

上海10日新增本土新冠確診914例，以及無症狀感染者25,173例，確診案例較9日有所下降，但無症狀感染增加1千多例。上海市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，根據當地疫情現況，實施分區防控。其中以風險高低，劃分為7,624個封控區、2,460個管控區以及7,565個防範區。

封控區是指近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，7天封管期間實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」。管控區則為近7天內無陽性感染者報告之處，實施「7天居家監測」以及「人不出小區、嚴禁聚集」。至於防範區則為近14天內無陽性感染者報告之處，人員減少流動，避免聚集。防範區人員不得流動到封控區和管控區。

顧洪輝表示，若兩週內無新增陽性確診，且第13日所有人員檢測均為陰性，方可申報為無疫小區。

報導指出，本次上海疫情，是中國自2019年武漢市發現新冠病毒以來最險峻的。該項分區防控措施出台，有望為坐困城中的民眾緩解物資不足的窘境。

然而上海動態清零政策仍招來不少批評。微博上有民眾表示，上海市確診破2.5萬卻分區封控，相當具有風險性。甚至有民眾搬出陰謀論，認為當局此舉意在達成集體感染。部分民眾則認為，當局此舉別無選擇，「上海政府承認不能繼續全面封鎖政策，同時又確保公民不被餓死」。

儘管上海釋出新措施，中國整體疫情戰略並未改變。《新華社》報導，中國衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今日表示，面對Omicron來勢洶洶，擁有2487萬餘人的超大城市上海，堅持動態清零是目前最佳方案。

梁萬年表示，將Omicron視為「流感」是一種誤導，從而將降低警覺性導致龐大的老年人口面臨風險。面對疫情，「躺平」不是選擇。
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更新時間 : 2022-04-11 18:27 GMT+08:00

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