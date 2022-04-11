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輕症不怕沒藥吃！台灣加購70萬份輝瑞口服藥　半數第2季前到貨

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/11 16:40
指揮中心於昨(10)日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約。(圖／美聯社)  

指揮中心於昨(10)日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約。(圖／美聯社)  

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內疫情持續上升，加上輕症、無症狀即將實施居家照護防疫模式，考量口服藥物較針劑具有使用便利性之優勢，指揮中心昨（10）日已與輝瑞簽約增加採購70萬人份COVID-19治療用口服藥物Paxlovid，其中35萬人份將於第2季前到貨。

指揮中心指揮官陳時中今（11）日下午記者會中表示，為符合現行輕重症分流、居家照護防疫模式需要，考量口服藥物較針劑具有使用便利性優勢，同時參考先進國家的口服藥物儲備情形，因此採購國內總人口3%數量的口服藥物，共70萬人份。

陳時中說，其中35萬人份將於今年第2季前到貨，另外35萬人份採開口式合約。至於前次採購2萬人份Paxlovid，尚未到貨的1萬5200人份，也已協調提前於近期到貨，預計將在2週內陸續到貨。現階段輝瑞口服藥約使用130多人份，藥物充沛。

陳時中表示，Paxlovid療效及安全性已透過動物實驗及隨機臨床試驗研究證實，且已取得英國、歐盟衛生監管單位、美國食品藥品監督管理局（FDA）多國核准緊急使用授權（EUA），批准其有條件用於治療需具重症風險的輕中度COVID-19個案。

衛福部食藥署今年1月同意依據藥事法第48條之2規定，核准Paxlovid專案輸入，於發病5天內使用，可降低病情惡化轉為重症而需住院風險。

更新時間 : 2022-04-11 16:56 GMT+08:00

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