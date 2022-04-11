「新台灣模式將啟動」輕症在家隔離怎領藥？ 陳時中：醫師遠距看診、藥師送藥到府

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內COVID-19防疫將朝向「新台灣模式」，為有效落實「重症清零，輕症有效控管」之策略，繼「COVID-19確診個案居家照護管理指引」後，指揮中心今（11）日公布確診者居家照護醫療協助措施，由醫師遠距看診，藥師送藥到府，給予支持性治療及症狀治療，但不包含抗病毒口服藥，實施日期尚未公布。

指揮官陳時中表示，考量未來感染個案將以無症狀或輕症居多，為強化輕重症分流，擴大收治量能，將視疫情發展及時啟動COVID-19確定病例居家照護，根據指引，明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，中央流行疫情指揮中心今天邀集各方專家舉行「COVID-19確診病例居家照護隔離期間之就醫規劃研商會議」，針對居家照護期間就醫需求進行討論。

相關說明如下：

24小時緊急醫療服務：

建構全天24小時緊急醫療諮詢平臺，與台灣急診醫學會合作，由急診專科醫師及專科護理師全天提供緊急醫療諮詢服務，利用網路科技建構健康益友APP，COVID-19確定病例居家照護個案可免費下載使用。

多元遠距醫療方案：

民眾可循現行視訊診療模式，透過「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」或撥打指定之視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定之視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。 由本部提供COVID-19確定病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。 為因應COVID-19確定病例居家照護，得由縣市政府因地制宜指定責任醫院，劃定責任分區，提供門診視訊診療與關懷服務。

確診個案居家照護隔離期間藥品取得方式：

建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。