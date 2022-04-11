仍在高點！4/11台灣本土+439　增1名中症「30多歲、僅打過一劑新冠疫苗」

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增630例COVID-19確定病例。（截圖自指揮中心記者會） 中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增630例COVID-19確定病例。（截圖自指揮中心記者會）

15:10更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入(117例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(145例)、臺北市(100例)、基隆市(36例)、高雄市(32例)、桃園市(25例)、花蓮縣(21例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣(12例)、新竹市及屏東縣(各10例)、臺中市(9例)、嘉義縣及臺南市(各6例)、彰化縣(5例)、雲林縣(4例)、苗栗縣(2例)、嘉義市及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中表示，今日新增的中症病人為30多歲本國籍女性，中度感染沒有慢性病史，曾接種過一濟疫苗，4月6日確診，Ct值16.9，血氧濃度曾低於94%，呼吸較喘，但沒有明顯肺炎。目前病況穩定、沒有住加護病房，已經給予瑞德西韋和氧氣治療。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為96例男性、91例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)、印尼(12例)、韓國(4例)、奧地利(3例)、德國、英國、澳大利亞及泰國(各2例)、日本、加拿大、義大利、印度、寮國、香港、瑞典、法國及美國(各1例)移入，另124例調查中。入境日介於今年3月30日至4月10日。



指揮中心統計，截至目前國內累計28,040例確診，分別為8,968例境外移入，19,018例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計145例移除為空號。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。