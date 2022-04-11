裴洛西訪台為拜登重要棋步 學者：中國將加重反制

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外傳美國眾院議長裴洛西訪問亞洲計畫納入台灣，儘管因新冠確診導致亞洲行延期，中國學者吳心伯仍分析，裴洛西的身份及黨派，讓北京將訪台一事定調為「拜登政府對中國大陸打台灣牌很重要的一步棋」。

日媒先前報導裴洛西（Nancy Pelosi）將於本月出訪日本後，轉道台灣，並為此取消韓國行。此一消息挑動中國當局敏感神經，外長王毅痛批美國公然踩踏「一個中國紅線」，並放話若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受中央社訪問指出，先前曾有美國跨黨派議員訪問台灣，但「一般議員可以代表個人」，身為國會議長的裴洛西，為美國僅次正、副總統的「第三號政治人物」，某種程度上代表跨越行政和立法的地位，不可相提並論。

此外，她與總統拜登（Joe Biden）同為民主黨，訪台一事「肯定是和拜登政府有協調的，是拜登政府對中國大陸打台灣牌很重要的一步棋」。對中國而言，必定要予以反制，否則美方接下來還會有更多動作。

美國眾議院議長訪台並非無先例。1997年李登輝執政時期，民主黨籍的柯林頓當政，派遣共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）率領國會議員訪問團來台，當時中美關係已然改善，因此該趟訪問可視為反對黨的給當局的外交難題。

吳心伯認為，裴洛西的出訪意義不同，是「拜登政府對中國的考量之一」。若當真成行，則中方在反制的手段和力度上都會超過先前北京對川普政府官員的制裁。

2021年1月，中國外交部宣布制裁川普任內「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」的28名美國前官員，其中包括曾訪台的前國務次卿柯拉克（Keith Krach）、前衛生部長艾薩（Alex Azar），以及原本要訪台、後來改為和總統蔡英文視訊會談的前美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）。