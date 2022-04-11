上海人染疫下場慘！5萬人塞隔離中心 無牆、天花板、淋浴間宛若囚犯

工人們 4 月 7 日在上海將國家會展中心改造成新冠肺炎病患的臨時醫院與隔離中心。（圖/路透社） 工人們 4 月 7 日在上海將國家會展中心改造成新冠肺炎病患的臨時醫院與隔離中心。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）上海防疫政策持續引發民怨，一名當地居民表示，確診病患即使無症狀也必須強制被隔離，老人也不例外，另外隔離中心環境條件極差，物資又匱乏，顯示上海疫情控制與管理出現大問題。

路透社指出，一名年逾90歲的上海盧姓老婦被檢驗出新冠肺炎陽性，雖無症狀卻仍被強制轉移至臨時醫院兼隔離中心。，老婦患有冠心病及高血壓等慢性病，在進入隔離中心後7天死亡，衛生單位僅表示死因是慢性病。

盧姓老婦家屬得知消息後相當不滿，認為上海的染疫隔離政策不合理，這位年齡近百的老婦確診陽性後和大部分上海確診者一樣，屬於無症狀感染，卻要和最熟悉的照護者及家人分開，導致更多問題衍生，最終造成病人死亡，家屬因此感到相當憤怒。

當盧姓老婦被隔離時，她的家人感到相當焦急，不禁質疑「誰來照顧她？會有護理人員、醫生嗎？我的祖母不是一個可以獨立生活的人。」「如果護理人員確診且沒有任何症狀，為什麼他們不能待在一起？」

家屬表示，這次上海發生的混亂和悲劇，都是因為殘酷的政策。不只是被迫拆散的家庭，醫護與管理人員也認為封城後的政策讓他們不堪負荷。

此外，上海隔離中心的環境也備受外界關注，這些隔離中心是由學校、最近完工的公寓和巨大展示廳改造而成，其中最大的可容納 50,000 人。中國政府上週表示，他們已經建立了 60 多個這類設施。

根據外媒，臨時醫院與隔離中心內部的環境相當惡劣，雖然中國官方媒體報導每個房間只有兩三個病人，但那些被送到上海巨型展覽中心的病人說，他們與成千上萬的陌生人住在一起，沒有牆壁、天花板、熱水和淋浴間，而且天花板上的燈全天亮著。

根據路透社，從 3 月 1 日至 4 月 9 日，上海回報了約 18 萬本土傳播感染病例，其中 96% 無症狀，且官方指出在此期間沒有病患死亡。