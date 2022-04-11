上海人染疫下場慘！5萬人塞隔離中心 無牆、天花板、淋浴間宛若囚犯

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）上海防疫政策持續引發民怨，一名當地居民表示，確診病患即使無症狀也必須強制被隔離，老人也不例外，另外隔離中心環境條件極差，物資又匱乏，顯示上海疫情控制與管理出現大問題。
路透社指出，一名年逾90歲的上海盧姓老婦被檢驗出新冠肺炎陽性，雖無症狀卻仍被強制轉移至臨時醫院兼隔離中心。，老婦患有冠心病及高血壓等慢性病，在進入隔離中心後7天死亡，衛生單位僅表示死因是慢性病。
盧姓老婦家屬得知消息後相當不滿，認為上海的染疫隔離政策不合理，這位年齡近百的老婦確診陽性後和大部分上海確診者一樣，屬於無症狀感染，卻要和最熟悉的照護者及家人分開，導致更多問題衍生，最終造成病人死亡，家屬因此感到相當憤怒。
當盧姓老婦被隔離時，她的家人感到相當焦急，不禁質疑「誰來照顧她？會有護理人員、醫生嗎？我的祖母不是一個可以獨立生活的人。」「如果護理人員確診且沒有任何症狀，為什麼他們不能待在一起？」
家屬表示，這次上海發生的混亂和悲劇，都是因為殘酷的政策。不只是被迫拆散的家庭，醫護與管理人員也認為封城後的政策讓他們不堪負荷。
此外，上海隔離中心的環境也備受外界關注，這些隔離中心是由學校、最近完工的公寓和巨大展示廳改造而成，其中最大的可容納 50,000 人。中國政府上週表示，他們已經建立了 60 多個這類設施。
根據外媒，臨時醫院與隔離中心內部的環境相當惡劣，雖然中國官方媒體報導每個房間只有兩三個病人，但那些被送到上海巨型展覽中心的病人說，他們與成千上萬的陌生人住在一起，沒有牆壁、天花板、熱水和淋浴間，而且天花板上的燈全天亮著。
根據路透社，從 3 月 1 日至 4 月 9 日，上海回報了約 18 萬本土傳播感染病例，其中 96% 無症狀，且官方指出在此期間沒有病患死亡。