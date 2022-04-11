【法國大選】二輪對決24日登場 馬克宏全力圍堵極右派上位

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）法國大選10日登場，現任總統馬克宏時隔五年再度與極右派領袖雷朋交峰，在首輪選舉中，兩人分別以27.6%、23%得票率進入第二輪選舉，24日對決更被視為建制派圍堵極右派勢力的關鍵戰役。
五年前大選就曾交手的馬克宏（Emmanuel Macron）與雷朋（Marine Le Pen），今年再度於大選一較高下，並都獲得比上屆更高的得票率。《路透社》報導，除了極右翼的參選人澤穆爾（Éric Zemmour）支持同為極右翼的雷朋，在首輪敗選的激進左派不屈法國（LFI）梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）、右派共和人黨（LR）波克瑞斯（Valerie Pecresse）等人，都轉而敦促選民支持馬克宏，以「戰術性投票」狙擊極右翼。
雷朋在謝票演說中歡迎「所有沒有投給馬克宏者加入陣營」，並稱將會把「秩序帶回法國」。以21％得票率惜敗的梅蘭雄，謝票時向支持者表示，「不應有任何一張票投給雷朋女士」，波克瑞斯則表示若馬克宏敗選，會帶來「災難性後果」。
馬克宏也向選民喊話，「一切尚未塵埃落定，在未來15天內的戰鬥將對法國及歐洲有決定性意義」，呼籲民眾團結一致，阻止極右派統治這個歐盟第二大經濟體。
法國二輪選舉制 贏者也可成輸家
法國採兩輪選舉制，首輪若無人得票過半，則於15日後，由兩位得票領先的參選人進入第二輪對決。因此也可能上演首輪領先，二輪翻盤的情形。該項選制放大獲勝者的正當性，並有利小黨生存，缺點則為出現策略性投票，與真實民意有所落差。
今年法國大選無疑受的俄烏戰爭影響，一方面馬克宏（Emmanuel Macron）因在俄烏雙方扮演協調者角色，因「旗聚效應」凝聚近33％的支持，而其主要競爭對手都因過去親俄的言論受牽連。然而選前烏克蘭布查鎮（Bucha）傳出的俄軍暴行，使得馬克宏的對俄國種種努力如同笑話，而雷朋對於購買力、通貨膨脹、安全與移民議題等法國國民關注議題的回應，也讓她人氣急遽抬升，在一輪選舉前吃下馬克宏近10％的支持率。
二輪選舉將於24日登場，根據民調機構Ipsos巴黎時間10日晚間11時數據，首輪投票率為74%，較2017年大選首輪投票率減少3.8％，但高於2002年71.6%的最低投票率。分析指出，許多梅蘭雄等左派支持者表示將於第二輪棄選，加之澤穆爾等極右派全力動員，24日大選結果仍是兩說。
報導指出，若雷朋於24日勝出，對於建制派而言，堪比英國脫歐、川普入主白宮的衝擊。法國將從歐洲一體化的推動者，由對北約（NATO）軍事聯盟、歐元抱持懷疑態度的領導者掌控。儘管雷朋已放棄脫歐、退出歐元區的意圖，但她將歐盟是為單純的主權國家聯盟，將為未來法國及歐洲地區的現狀帶來極大挑戰。