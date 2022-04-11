【法國大選】二輪對決24日登場 馬克宏全力圍堵極右派上位

法國總統馬克宏與極右翼候選人雷朋在法國第一輪選舉中獲得最高的支持率。 法國總統馬克宏與極右翼候選人雷朋在法國第一輪選舉中獲得最高的支持率。

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）法國大選10日登場，現任總統馬克宏時隔五年再度與極右派領袖雷朋交峰，在首輪選舉中，兩人分別以27.6%、23%得票率進入第二輪選舉，24日對決更被視為建制派圍堵極右派勢力的關鍵戰役。

五年前大選就曾交手的馬克宏（Emmanuel Macron）與雷朋（Marine Le Pen），今年再度於大選一較高下，並都獲得比上屆更高的得票率。《路透社》報導，除了極右翼的參選人澤穆爾（Éric Zemmour）支持同為極右翼的雷朋，在首輪敗選的激進左派不屈法國（LFI）梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）、右派共和人黨（LR）波克瑞斯（Valerie Pecresse）等人，都轉而敦促選民支持馬克宏，以「戰術性投票」狙擊極右翼。

雷朋在謝票演說中歡迎「所有沒有投給馬克宏者加入陣營」，並稱將會把「秩序帶回法國」。以21％得票率惜敗的梅蘭雄，謝票時向支持者表示，「不應有任何一張票投給雷朋女士」，波克瑞斯則表示若馬克宏敗選，會帶來「災難性後果」。

馬克宏也向選民喊話，「一切尚未塵埃落定，在未來15天內的戰鬥將對法國及歐洲有決定性意義」，呼籲民眾團結一致，阻止極右派統治這個歐盟第二大經濟體。

法國二輪選舉制 贏者也可成輸家

法國採兩輪選舉制，首輪若無人得票過半，則於15日後，由兩位得票領先的參選人進入第二輪對決。因此也可能上演首輪領先，二輪翻盤的情形。該項選制放大獲勝者的正當性，並有利小黨生存，缺點則為出現策略性投票，與真實民意有所落差。

今年法國大選無疑受的俄烏戰爭影響，一方面馬克宏（Emmanuel Macron）因在俄烏雙方扮演協調者角色，因「旗聚效應」凝聚近33％的支持，而其主要競爭對手都因過去親俄的言論受牽連。然而選前烏克蘭布查鎮（Bucha）傳出的俄軍暴行，使得馬克宏的對俄國種種努力如同笑話，而雷朋對於購買力、通貨膨脹、安全與移民議題等法國國民關注議題的回應，也讓她人氣急遽抬升，在一輪選舉前吃下馬克宏近10％的支持率。

二輪選舉將於24日登場，根據民調機構Ipsos巴黎時間10日晚間11時數據，首輪投票率為74%，較2017年大選首輪投票率減少3.8％，但高於2002年71.6%的最低投票率。分析指出，許多梅蘭雄等左派支持者表示將於第二輪棄選，加之澤穆爾等極右派全力動員，24日大選結果仍是兩說。

報導指出，若雷朋於24日勝出，對於建制派而言，堪比英國脫歐、川普入主白宮的衝擊。法國將從歐洲一體化的推動者，由對北約（NATO）軍事聯盟、歐元抱持懷疑態度的領導者掌控。儘管雷朋已放棄脫歐、退出歐元區的意圖，但她將歐盟是為單純的主權國家聯盟，將為未來法國及歐洲地區的現狀帶來極大挑戰。