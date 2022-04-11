教養孩子　讓你壓力大嗎？台灣調查：親子運動可有效提升關係親密感、穩定情緒

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「孩子教養」總是讓你感到壓力嗎？董氏基金會最新調查指出，有近2成的父母最近三個月「經常/總是」感到壓力；受訪者自評平均壓力分數為5.8分，有近六成的受訪者壓力高於平均數；調查也顯示，有親子共同運動習慣的父母，感到快樂的比例明顯高於沒有親子共同運動習慣者，所以快和孩子一起運動吧！

此調查由董氏基金會與康健人壽於今年2月透過線上問卷進行，參與對象為家有12歲以下孩童之家長。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，調查結果發現，讓家長感到壓力事件前三名依序為「孩子教養」佔4成2%、「工作」佔4成%、「經濟」佔3成5%。

至於在親子運動方面，平均每週與孩子運動天數「三天以上」的家長卻不到1成；4成4的家長覺得新冠肺炎疫情使「親子運動頻率減少」，有8成3的家長認同親子共同運動有助於增加家庭幸福感。

調查中還顯示，「有」親子共同運動習慣的受訪者對親子關係滿意比例為8成2，相較之下「沒有」親子共同運動習慣者得比例僅6成。

受訪者認為親子共同運動習慣有助於親子互動關係，包括「親密感提升」佔7成3、「聊天時間變多」佔6成7、「信任感提升」佔6成6、「相處時間增加」佔6成6、「維持情緒穩定」佔6成3、「減少爭論次數」佔3成3。

葉雅馨表示，董氏基金會連續兩年進行親子運動與情緒相關調查的結果皆顯示，台灣只有將近三至四成的家長和孩子有一起運動的習慣；但是，有規律運動習慣的家長，和孩子一起運動的比例，以及感到快樂的比例，都明顯高於本身沒有規律運動習慣者，所以家長可從自身做起，先建立自己運動紓壓的習慣，就能引起孩子的運動動機，增加親子共同運動的機會。

她也說明，現代孩子容易沉迷於手機與網路的使用，網路長時間使用行為常常成為親子關係破裂的導火線，建議父母透過親子共同運動來改善，想要嘗試和孩子一起運動的家長，如果不知道如何開始，可以運用董氏基金會「華文心理健康網」線上資源，像是「邊玩邊跳x親子共動好心情」影音、「親子運動一起來」專欄文章與懶人包…等，以及從3月底推出的「親子共動好心情」康健身心電子小冊，趁著這個兒童連假開始和孩子一起運動紓壓，增進親子關係。

《資料來源：董氏基金會》