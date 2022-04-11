史學博士帶你看宗教人文景點＋夜市千歲宴 「稻江信仰」台北半日遊開放報名

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）倍受好評的寧夏夜市千歲宴，這回與蔣渭水文化基金會特別合作，即日起至六月推出半日套裝行程，合體寧夏夜市美食與十六處宗教人文景點超專業導覽，滿足民眾味蕾與知識渴望。

為了讓更多民眾參與認識大稻埕的歷史文化，臺北市政府觀光傳播局贊助部份活動經費，由蔣渭水文化基金會推出「稻江信仰微旅行—神明保佑上帝賜福」半日套裝行程，即日起至六月，每週六日下午，由基金會特別委託的日本東京大學史學博士楊典錕帶領民眾實地踏查大稻埕十六處宗教人文景點，感受神佛慈悲濟世的胸懷情操，上帝疼惜世人的無私大愛，最後再來寧夏夜市享用享用集合20家50年以上歷史美食小吃的「千歲宴」。

蔣渭水文化基金會指出，套裝行程與大稻埕無圍牆博物館及寧夏夜市異館異業結合，包含行前神佛故事和稻江文史主題講座，十六處宗教人文景點導覽，品嘗千歲宴，還可獲得限量版蔣渭水紀念悠遊卡。



寧夏夜市集合20家美食小吃的千歲宴。（圖片來源：蔣渭水文化基金會臉書專頁）

東大史學博士帶你看十六處宗教人文景點

1860年代，大稻埕曾是國際港埠，除是臺灣現代化思潮的主要發源地之外，持開放兼容並蓄的態度，接納東、西方傳統宗教，雄厚的財力，豐厚的人文，造就宗教建築之美，也見證大稻埕歷經清領、日治、民國，曾是台灣最繁華熱鬧的漢人聚落。

1859年完工的霞海城隍廟，迄今仍「五月十三人看人」與1864年初建，二度搬遷的稻江媽祖慈聖宮、茶商信仰的法主宮，並稱大稻埕三大廟；而不遑多讓的大稻埕三大教堂，台北市首座天主教堂—大稻埕蓬萊町大聖堂，在二戰中遭炸毀，羅馬式的教堂重建成現代主義的「聖母無原罪主座教堂」；大稻埕基督教長老教會，鑲嵌著馬偕「焚而不毀」精神圖騰，哥德式的尖塔、尖拱窗矗立，曾是全台最具規模的教會；台灣茶葉之父李春生紀念教堂，正面幾何圖案門窗像一張臉，似乎寓意著神愛世人的宗教情懷。

時代的變遷，清代的老街成為窄巷狹弄，許多老廟藏身其中。俗語說「進村找廟，入廟找碑」，古碑、匾額、聯柱、香爐、供桌…更有說不完的典故與軼事。福聚宮位在清領時期北門口街與福聚街交會處而得名；名詩人歐劍窗題聯的真聖堂；羅福星、廖添丁祕密活動據點—稻新街的和德祠；蘆竹腳街永樂宮更是大隱隱於市的土地公廟，228事件第一位罹難者陳文溪，當時帶姪女正要到永樂宮看布袋戲，被追緝私煙毆打女煙販遭群眾圍毆落荒而逃的緝私員開槍擊中。

祭拜土地公與大樹公的福興宮，旁有1916年完工的「太平町三丁目警察官吏派出所」寄付者碑記，大茶商郭春秧、陳朝煌等二百餘人鳩集資金，僅有個位數的日本人，其中一位是在大稻埕賣布疋的重田榮治，11年後，1926年在太平町開設菊元商店發跡，1932年更在榮町（今衡陽路）開設全台最大的菊元百貨，樓高七層樓，俗稱為「七重天」，配有臺灣首座商用載人電梯，是當時僅次於總督府廳舍的第二高樓。

此外，神明祭典已形成民間風俗信仰活動之不可或缺的要素，為彰顯地方民俗、節慶特色，東大史學博士楊典錕還會帶領民眾參訪稻江地區八大軒社中最早，1871年成立的靈安社，認識七爺、八爺陣頭文化及北管的傳統音樂。

蔣渭水文化基金會表示，在疫情與戰爭，天災人禍，舉世橫行之際，神佛的慈悲和上帝的大愛，更是撫慰人心，靜謐精神最大的力量；基金會希望透過這項活動，為後疫情時代的社會重建、道德重整，貢獻一份心力。

「稻江信仰微旅行：神明保佑、上帝賜福」半日導覽活動報名連結：https://forms.gle/geYmLNLRQZMwVXAg8

活動另備有英文和日文導覽，預約報名請洽蔣渭水基金會25566015。



台灣茶葉之父李春生紀念教堂，正面像一張臉，似乎寓意著神愛世人的宗教情懷。（圖片來源：蔣渭水文化基金會臉書專頁）



參訪稻江地區八大軒社中最早，1871年成立的靈安社，認識七爺、八爺陣頭文化。（圖片來源：蔣渭水文化基金會臉書專頁）