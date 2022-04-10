俄烏大戰改變情報本質 英美間諜網「洩密」的心路歷程

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）所謂的情報、機密，理應是愈少人知道愈好，但這詞在俄烏大戰似乎已重新定義。為了讓多一個國家、多一個人能正視警告，西方情資網不惜揭露了俄羅斯的開戰意圖，俄國也確實付諸行動，雖未能避免此一戰禍，但相關人員相信，至少能使各界預作準備，以資因應。

BBC報導，一名間諜透露，他從未料想到，今日還躺在桌上的最高機密，明日就成了宣之眾人的公開資訊。這回烏俄局勢情資「外洩」的程度，堪稱史上之最。

美國與英國早有蒐集、分析情資的合作網絡，但當年伊拉克戰爭的的陰影太深，兩國其實不敢貿然公布所掌握的俄國情報。2003年美方出兵伊拉克理由是該國持有大規模毀滅武器，但始終沒有找到證據，遭批政治動機昭然，也為情資系統的可信度留下汙點。

此外，公開機密的風險是，讓線人／幹員陷入險境，從此斷了消息來源。什麼該說？什麼不該說？如何讓公眾利益最大化，而不危及取得情報的管道？英美二國建立了極為嚴格的審查機制，釋出的一點一滴訊息，都是經過了極為縝密的盤算。

俄羅斯的狼子野心，約在一年前顯露。衛星畫面顯示，俄國逐漸增兵烏克蘭，當時還不知俄國有何意圖。直到2021年6月，英美情治網發現，有一小組高官，正籌謀對烏展開全面戰爭。普丁的算盤是，機會之窗已逐漸縮小，必須儘快採取行動，才能將烏國收歸俄國大網之下。

到了去年秋天，華府認為不能再坐視事態發展，中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）甚至直接殺去莫斯科，警告俄方不要輕舉妄動。據悉不少俄方官員是當時才得悉，原來上頭真的磨刀霍霍，不是鬧著玩的。

然而，儘管英美正式示警、衛星畫面也加以佐證，十多萬俄國大軍陳兵邊界，許多盟友還是半信半疑，認為俄國只是虛張聲勢，21世紀的歐洲大陸不可能再爆戰爭。直到2月24日凌晨，所有人才恍然大悟，果真開戰了。

英美兩國洩密內容包括，俄國作戰細節、欲扶植傀儡政權、偽旗（false flags）嫁禍行動等。二國情治人員相信，公布這些資訊，有助打亂俄國計畫，也讓盟國得以迅速反應，祭出反制措施。這有系統的洩密行動，並未就此停止。在這過去一個多月以來，情報網再度披露，普丁並未掌握全局，以及俄國意欲動用化學武器的圖謀。

不過，儘管這回歐美情資幾乎沒有失誤，卻有一點失算。他們並沒料到，烏軍表現勝過俄軍，俄國竟遲遲拿不下烏國。這顯示了情資仍有其侷限，尤其是摻雜了士氣、戰爭複雜度等變數。誠然，此次間諜大軍贏回了情資蒐報精準的信譽，但也不得不承認，這場戰爭的下一步會怎麼走，沒有人說得準。