慕軒飯店八週年感謝祭　尋找4月壽星同桌用餐75折起

坐落於台北市敦南林蔭大道的精品酒店「慕軒飯店」，即將於2022年4月17日滿八歲囉！自開幕以來，慕軒飯店致力於提供每位貴賓講究細節的雋永空間與內斂的細膩服務，備受國內外相關產業評審與旅客高度肯定，曾連續三年獲得米其林指南推薦旅宿、世界奢華飯店及各大訂房網站好評回饋大獎。為了分享生日喜悅，GUSTOSO義大利餐廳即日起至4月30日推出「尋找4月幸運星」活動，只要是4月壽星用餐享「同桌8折優惠」，若是4月17日與慕軒同日壽星，更享「四人同行一人免費」加碼再送「慕軒專屬特調」！此外針對手上還保有振興五倍券的消費者提供晚鳥優惠，凡在餐廳或酒吧消費滿500元直接送500元餐飲抵用券，趕緊把握最後機會。

位於飯店2樓GUSTOSO餐廳以提供義式料理聞名，餐廳主廚Abraham Tsai以春天為題，推出一系列以歐陸半島菜色發想、結合台灣本土食材的美饌料理，用美食來撫慰好想出國旅遊的心！首先引領味蕾來至義大利半島享用帶著鮮綠色澤「三星鄉酥炸廣島牡蠣櫻花蝦白味噌蔥燉飯」，主廚匠心獨具嚴選台中豐原釀造白味噌，搭配宜蘭三星蔥、東港櫻花蝦、肥美廣島牡蠣與義大利米粒，燉飯吸收溫厚味噌及海鮮天然鹹味，轉化成具有日式風味的義大利燉飯料理；另一道經典名菜「皮耶蒙特巴貝拉燉黑牛頰」，熬煮過程中加入雲林酸菜與台灣栽培的松本茸，費時燉煮、香氣濃郁迷人。

接下來遊走至伊比利半島品嘗「加泰隆尼亞爐烤青森帆立貝海爐魚」，將直火炭烤去皮的紅甜椒、番茄、洋蔥、大蒜與松子、杏仁等堅果磨碎成泥，特別加入新竹福源花生醬增加層次感，打造出加泰隆尼亞地區漁民最喜歡以鮮魚佐配的羅曼斯可醬。

最後抵達歐亞大陸交界處的巴爾幹半島，「廣寒香櫻桃鴨胸春季野莓醬汁」以帶有春天氣息的莓果、杜松子與薄荷製成醬汁，搭配肥美宜蘭櫻桃鴨享用，主廚更額外選用苗栗南庄桂花釀點綴，花香撲鼻同時也平衡肉質油膩感。GUSTOSO自即日起至6月30日推出「歐陸半島漫遊之旅」主題美食，每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位980元+10%起，使用「尋找4月幸運星」壽星優惠享最高75折，4月壽星趕快揪團訂位！GUSTOSO服務專線02-7706-9099

振興五倍券使用期限即將在4月底到期，GUSTOSO餐廳與URBAN331酒吧同步祭出紙本振興券晚鳥優惠，即日起至4月30日來店用餐消費，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，消費滿500元直接送500元餐飲抵用券(以此類推)，可下次折抵使用，票券價值直接Double，放大使用揪甘心！

慕軒飯店X酩悅軒尼詩打造限量DIY調酒組

此外，為歡慶4月慕軒飯店及AMAZZING CLUB滿意客計畫生日，特別與酩悅軒尼詩聯手打造限量DIY調酒禮盒，只要於4月期間在GUSTOSO餐廳或URBAN331酒吧單筆用餐消費超過8,000元，就可以獲得軒尼詩專屬調酒組。使用深受歐洲皇室貴族推祟的軒尼詩V.S.O.P，自己可依照說明書輕鬆探索干邑多重魅力：從醇厚柔順的純飲與加冰塊的層層風味，可額外準備薑汁汽水享清爽氣泡感「經典薑味」，或倒入果汁一嘗「酸甜果香」滋味，每種喝法都能感受到軒尼詩V.S.O.P在齒頰間迴盪的果蘊果香。調酒組內含軒尼詩V.S.O.P 50ml、軒尼詩酒杯、調酒酒譜及簡易調酒工具，在家也可以當自己的調酒師！