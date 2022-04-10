【A-ｍei 何辜】小巨蛋演唱會震動問題非「三天三夜」 台北市允改善

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）張惠妹A-mei睽違七年再度站上小巨蛋舞台，儘管多加管束歌迷，還是引起不小震動，居民苦不堪言。松山區里長9日赴台北市政府陳情，甚至對著副市長黃珊珊下跪，黃珊珊無奈表示，恐怕是小巨蛋自身的問題。

2015年的A-mei烏托邦演唱會，招牌曲目三天三夜一下，歌迷跟著唱跳，居民憤而投訴。之後小巨蛋便多了一條規定，場內若震動超過63分貝，且遭到周遭居民抗議，開罰十萬元，若不經改善，可連續懲處，嚴重者將遭斷電、中止演唱，被稱作是「阿妹條款」。

好不容易，阿妹重返小巨蛋的申請終獲同意，4月1日至16日共開唱12場，北市府、小巨蛋與主辦單位都加強了減震措施，EMI唱片公司發布的入場須知要求觀者嚴禁跳動，甚至連張惠妹臉書都貼了一支影片，以幽默手法向兔子、袋鼠等天生就會跳的動物宣導「跳動禁止」的重要性，搏君一笑，也加大宣導力道。

然而，演唱會還是影響了居民，松山區中華里里長游吉興昨日率居民赴市府抗議「人為地震」，游太太還一度向黃珊珊下跪。

小巨蛋表示，這幾日的演場會監測數據都未顯示震動超標。黃珊珊今（10）日則在臉書說明，親赴里民家中，確實感受到水缸震動、電扇晃動，但這應非人為因素，而是小巨蛋的天生缺陷。

根據黃珊珊，北市於2015年事件後，曾請「國家地震工程研究中心」研究，發現小巨蛋下方為黏土層，所有跳動行為皆會往水平方向傳遞，因此，管理活動內容是最佳解方。除了小巨蛋的地質結構，由於捷運松山新店線經過附近，也造成震動容易向外傳播。

黃坦言，本次一些硬體加強雖有助改善振動，但仍不到讓居民得以安居的程度。她也感謝A-mei呼籲歌迷坐著，肯定主辦方的配合，並稱這並非歌手的錯，是市府須扛下的責任，市府將研議新標準，或以其他改善方式，致力在展演與居民生活中，取得平衡。