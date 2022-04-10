經濟政策無法兌現 巴基斯坦總理因不信任案下台

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）巴基斯坦總理伊姆蘭·汗(Imran Khan)在2018年7月靠著人民對他反貪腐、拚經濟的期望風光上台，如今4年過後，由於國內油價高漲且經濟沒有起色，他在今(10)日因反對黨提出的不信任案黯然下台。

在此之前，執政黨一度宣稱反對黨對其提出不信任案是受到美國等「外國勢力指使」，國會發言人蘇里(Qasim Suri)以此為依據，引用憲法第五條「議員須忠於國家」，宣告不信任案無效，伊姆蘭隨後宣布解散國會並在90天內進行改選。

此舉隨即遭到反對黨抗議，稱阻擋不信任案的行為不只違憲，更是叛國。在提交給最高法院仲裁後，最高院判定執政黨行為違憲，投票因而得以於昨日進行，最後反對黨在342票中取得174票之過半票數後，確定伊姆蘭需辭職下台，這也讓他成為巴基斯坦歷史上第一個因不信任案下台的總理。

事實上，出身巴基斯坦板球國家隊的伊姆蘭確實曾享有高度支持，不過隨著經濟持續低靡與錯誤政策，國會內的支持持續減少，最終讓其失去了多數，加上軍隊提供的幫助減少，讓他陷入政治生涯的大危機。

面對低靡的支持度，伊姆蘭宣稱是因為自己不願站在美國一側對中國、俄國進行制裁，才會被密謀推翻，不過反對黨與美國都已否認此一指控，他還一度威脅，如果因不信任案下台，將不會承認由反對派領導的新政府。

然而，分析指出，伊姆蘭是否承認新政府一點都不重要，他也無法阻止國會在周一選出新總理，新總理將在位至2023年10月下一次大選為止。