Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

連海軍陸戰隊都斷糧 美國允外交人員撤上海 中國抗議稱防疫科學有效

較機靈的透過大宗團購確保物資無虞，但有傳聞恐怕連團購都禁

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/10 15:14
上海快遞人員忙翻了（圖／美聯社）

上海快遞人員忙翻了（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上海大封城，防疫荒腔走板，美國對情況表示擔憂，為了保護自身官員，授權上海領事人員撤離，中國對此甚為不滿，稱美國胡說八道。

根據路透，美國國務院8日發出聲明，鑒於中國新冠肺炎（COVID-19）確診數激增與相關防疫限制，駐上海領事館的非緊急人員與家屬可獲准離開當地。

對於美方這項公告，中國面子掛不住，大為光火。外交部發言人趙立堅9日表示，中方對美國無端指責其防疫政策，表示強烈不滿，已對美方提出嚴正交涉。趙強調，中方防疫政策「科學有效」，對上海等地的防疫工作充滿信心。

美國除了允許外交人員撤離，也呼籲國人應謹慎考慮前往中國的計畫，對中國任意執法、施加防疫限令，甚至將母子分開隔離做法，表達了擔憂，建議勿赴香港、吉林省與上海。

中國強迫嬰幼兒與父母分開隔離的作法，引發國內外強力反彈，多達30國外交官，皆致函中國外交部，表示關切。

目前上海全市2,600萬人不得擅離家門，光是補給食糧物資就是問題。自由亞洲電台指出，連美國駐上海領事館的7名海軍陸戰隊人員，都沒有新鮮食物可吃，還得靠館內人員上網求助。

路透報導，由於補給吃緊、送貨服務也應接不暇，有先見之明的當地民眾，號召鄰居街坊，加入團購大軍，向供應商、餐廳大宗採買物資食糧，從雞蛋蔬菜到Pizza Hut與牛排，一應俱全。有人則不得不透過社群媒體集體下單，供應商才願意出貨。

不過，市井小名現在最擔憂的是，官方可能會以降低病毒傳播風險為由，禁止團購活動。部分居民指出，已收到社區管委會通知，由於傳染風險與人力不足，住戶不得再集體採購。有人目睹一輛載滿物資的卡車，在社區門口硬生生被趕走。

延伸閱讀：
上海全市無限期封城 幼兒分開隔離政策招致反彈
中國
團購
上海
防疫
新冠肺炎
COVID-19
美國
海軍陸戰隊
領事館

相關新聞

〈時評〉柯文哲、陳時中　誰比較厲害？
〈時評〉柯文哲、陳時中　誰比較厲害？
2022/04/09 18:06
台北市確診者足跡好嗨！男模會館、酒店、夜店全入列
台北市確診者足跡好嗨！男模會館、酒店、夜店全入列
2022/04/09 16:39
【鼓勵長者接種】台灣65歲以上打任一劑疫苗享500元獎勵 措施延長至5/31
【鼓勵長者接種】台灣65歲以上打任一劑疫苗享500元獎勵 措施延長至5/31
2022/04/09 15:24
美國副國務卿會面WHO譚德賽 籲WHA應納入台灣
美國副國務卿會面WHO譚德賽 籲WHA應納入台灣
2022/04/09 11:39
上海8日確診破2萬！封控民怨四起 疫情越演越烈
上海8日確診破2萬！封控民怨四起 疫情越演越烈
2022/04/09 11:02

更新時間 : 2022-04-10 16:09 GMT+08:00

最受歡迎

4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
台北市確診者足跡好嗨！男模會館、酒店、夜店全入列
台北市確診者足跡好嗨！男模會館、酒店、夜店全入列
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人