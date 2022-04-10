連海軍陸戰隊都斷糧 美國允外交人員撤上海 中國抗議稱防疫科學有效

上海快遞人員忙翻了（圖／美聯社） 上海快遞人員忙翻了（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上海大封城，防疫荒腔走板，美國對情況表示擔憂，為了保護自身官員，授權上海領事人員撤離，中國對此甚為不滿，稱美國胡說八道。

根據路透，美國國務院8日發出聲明，鑒於中國新冠肺炎（COVID-19）確診數激增與相關防疫限制，駐上海領事館的非緊急人員與家屬可獲准離開當地。

對於美方這項公告，中國面子掛不住，大為光火。外交部發言人趙立堅9日表示，中方對美國無端指責其防疫政策，表示強烈不滿，已對美方提出嚴正交涉。趙強調，中方防疫政策「科學有效」，對上海等地的防疫工作充滿信心。

美國除了允許外交人員撤離，也呼籲國人應謹慎考慮前往中國的計畫，對中國任意執法、施加防疫限令，甚至將母子分開隔離做法，表達了擔憂，建議勿赴香港、吉林省與上海。

中國強迫嬰幼兒與父母分開隔離的作法，引發國內外強力反彈，多達30國外交官，皆致函中國外交部，表示關切。

目前上海全市2,600萬人不得擅離家門，光是補給食糧物資就是問題。自由亞洲電台指出，連美國駐上海領事館的7名海軍陸戰隊人員，都沒有新鮮食物可吃，還得靠館內人員上網求助。

路透報導，由於補給吃緊、送貨服務也應接不暇，有先見之明的當地民眾，號召鄰居街坊，加入團購大軍，向供應商、餐廳大宗採買物資食糧，從雞蛋蔬菜到Pizza Hut與牛排，一應俱全。有人則不得不透過社群媒體集體下單，供應商才願意出貨。

不過，市井小名現在最擔憂的是，官方可能會以降低病毒傳播風險為由，禁止團購活動。部分居民指出，已收到社區管委會通知，由於傳染風險與人力不足，住戶不得再集體採購。有人目睹一輛載滿物資的卡車，在社區門口硬生生被趕走。

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