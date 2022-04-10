4/10台灣本土+431　唯一淨土南投也淪陷　另增4例中症患者　

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增575例COVID-19確定病例。（截圖自指揮中心記者會） 中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增575例COVID-19確定病例。（截圖自指揮中心記者會）

14:49更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增575例COVID-19確定病例，分別為431例本土個案及144例境外移入(83例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之431例本土病例，為209例男性、219例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月10日，其中包含237為無症狀感染。

個案分佈為新北市(143例)、臺北市(67例)、桃園市(45例)、屏東縣(31例)、基隆市(28例)、高雄市(26例)、臺南市(20例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣及花蓮縣(各13例)、臺中市(8例)、新竹市(7例)、嘉義市(6例)、雲林縣(3例)、苗栗縣、南投縣及嘉義縣(各2例)、臺東縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

另外，自今年1月1月起至今，本土病例共有3546位，目前累積14位中、重症患者，包含今日新增的4位中症個案，這之中有2人死亡；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會上也一併說明中症與重症的差異性，簡單來說，只要住進加護病房者一律為重症患者，另如果出現急性呼窘迫症候群、敗血性休克，即使還沒安排加護也算重度，其他像是輕微肺炎、氧氣濃度在未使用氧氣鼻管時低於95%等其他有中度醫療需求者都屬於中度。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為83例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(31例)、新加坡(9例)、印尼(7例)、馬來西亞(4例)、泰國(3例)、瑞士、美國、英國、澳大利亞及香港(各2例)、南非、馬拉威、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫、法國及中國(各1例)移入，另73例調查中。入境日介於今年3月4日至4月9日。



指揮中心統計，截至目前國內累計27,410例確診，分別為8,777例境外移入，18,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計145例移除為空號。(案26259本土確定病例經後續檢驗陰性，故改列空號)。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。