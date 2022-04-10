推人、咬人全武行　美國乘客大鬧航班 代價二百多萬元罰單

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）不守規矩的乘客，總令航空公司相當頭疼，別以為在空中大鬧只會受到薄懲，近來傳出美國航空公司祭出重罰，乘客鬧事的代價是，新台幣數百萬元。

根據路透，自美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）2021年1月實施零容忍政策以來，擾亂航班、不守秩序的乘客，共已被罰了700萬美元（新台幣2億259萬元）。

最近FAA則開出了史上最高罰單。

一名7月搭乘美國航空，自德州達拉斯市飛北卡羅來納夏洛特市的女性旅客，跌落走道，一名空服員上前協助，她卻不領情，威脅要傷害他，更試圖打開艙門。另兩名空服員趕緊介入，試圖壓制乘客，不料她竟多次毆打其中一人頭部，後遭制伏、上銬後，竟還不乖乖就範，對機組人員與其他乘客拳打腳踢、吐口水、頭槌，甚至張口咬人。

這般胡鬧的下場是，罰款81,950美元（新台幣237萬元）。

另一名乘客也「不遑多讓」。一名7月搭乘達美航空，自拉斯維加斯飛亞特蘭大的旅客，試圖擁抱、親吻鄰座乘客，還走到飛機前端，在飛行途中試圖「離開」機艙。她拒絕回座，並咬傷另名乘客。

這番折騰的代價是，75,000美元（新台幣217萬元）。

2021年1月6日美國發生國會暴動後，乘客擾亂航班的事件也隨之增多，FAA當時即採取零容忍措施。拜登（Joe Biden）政府下令乘客在機上、機場強制戴口罩後，類似事件亦層出不窮。不過這兩起最高紀錄的罰單，與口罩令皆無關聯。

去年1月至今，已通報7,060起不守秩序事件，其中七成與口罩規定有關。FAA 8日表示，已將80名不安分、疑涉犯罪情事的旅客，交由美國聯邦調查局（FBI）處理。