台灣首創！邊吃飯邊看劇場表演　貳樓攜手果陀　推出互動式情境喜劇「我們分手吧」現正熱映中

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「貳樓餐飲」開創全新的複合商業型態，攜手「果陀文創」推出互動式情境喜劇「我們分手吧」，於昨（9）日起在貳樓師大店展開首輪演出，讓顧客在享用美食的同時，還能一邊欣賞劇場表演。愛看劇場演出的貳樓餐飲創辦人暨董事長黃寶世表示，「希望藉由這次的演出，讓觀眾在貳樓的美好體驗延續，喚起了每個人生命中已經擁有的美好」。

貳樓餐飲自創立以來經過14個年頭，陪伴無數顧客度過人生的喜怒哀樂，也在不知不覺中客串了他人的人生，在貳樓，故事一齣齣每天都在上演，每位來到貳樓的客人都是主角，期待將貳樓所乘載的故事寫入劇本，將人生的酸甜苦辣，轉化融入餐點與劇情中，生動豐富的呈現在每一位顧客面前。

貳樓餐飲創辦人暨董事長黃寶世，14年來帶領團隊以開放的態度面對環境各種挑戰、歡迎各種可能性，本身就熱愛觀看國內外各種劇場演出，本次與果陀文創首度合作，與劇組一起挑戰餐廳環境的先天抗性，首次從觀眾身份變監製角色，董事長黃寶世表示「希望藉由這次的演出，讓觀眾在貳樓的美好體驗延續，喚起了每個人生命中已經擁有的美好」。

果陀文創執行長林靈玉執行長也表示「果陀在劇場界耕耘33年來，一直積極開拓劇場演出形式，在創作過程經過不斷地的排練與修正，用開放包容的態度緊密合作之下完成，期待本次活動讓表演走下舞台、走出劇場，真實地進入生活」。

品味生活酸甜苦辣 全新「我們分手吧」情境劇反映時下年輕人愛情關卡

「前菜是既曖昧又期待，主菜是濃郁深刻，而分手前的離別，卻是又酸又甜。」

《我們分手吧》透過角色故事的演繹，將每一位來貳樓用餐顧客的背後故事，透過動人又有趣的劇情包裝，以詼諧逗趣的表演形式呈現，就想讓身在戲中的你，像是和朋友約會吃飯的一個夜晚，卻遭遇隔壁桌的情侶正在談判分手。

此時每個你都彷彿是化身其中的角色，「分手」或「不分手」不再只是一個選擇，卻是提醒每一個人重新審視自己在愛情中扮演的角色和真面目。整場演出過程中也穿插了貳樓餐廳服務同仁，共同聯袂演出，讓觀眾在享用每一道餐點時與情節呼應，讓用餐和演出過程更加緊密，而飛奔滿場的演員與觀眾歡樂互動的同時，透過荒謬誇張的表演，讓觀眾在笑到流淚之餘，也將人生的滋味和美食一起用心咀嚼。

《我們分手吧》反映時下年輕人太輕易分手或不能好好分手的關卡

談戀愛不一定就要互許終身，但能不能好好分手？在選擇另一半的同時，如何面對情人的恐怖家人，是每個人的戀愛必修課。在這一場歡樂、荒謬、美味豐富的新鮮體驗中，想讓觀眾也轉頭看一下身邊的愛人，喚醒當初熱戀的當下，再對他說一次「我愛你，因為「我們分手吧」希望每個觀眾都能轟轟烈烈的戀愛，平平安安的分手，細細品味人生的愛情旅程。

貳樓精心特製「激情飽滿晚餐」及「愛情與麵包早午餐」 好吃又好看

本次在「我們分手吧」劇場中，貳樓餐飲提供豐富的餐點，午餐場次可選擇愛情酸甜滋味「愛情與麵包早午餐」；晚餐場次可以選擇豐富飽足的「激情飽滿晚餐」。

「愛情與麵包早午餐」提供早午餐控必吃、貳樓獨家研發的橙香蛋煎法式吐司；「無可救藥嫩烤牛排佐橙香蛋煎法棍」配上主廚嫩烤鮮嫩牛排，每一口都感受到澎湃的愛情滋味。「激情飽滿晚餐」則可以選擇「脆皮豬腳ft.純情絕配pasta」，由義式經典蕃茄肉醬義大利麵與主廚脆皮豬腳結合，是許多貳樓老顧客的最愛。

茹素消費者也不用擔心，早午餐可選擇「法式浪漫橙香蛋煎佐松露奶油時蔬」以松露奶油拌炒菌菇，搭配橙香蛋煎吐司，晚餐也可選擇由松露醬、菌菇奶油飯、水波蛋組成香氣濃郁口感滑順「銷魂松露奶油燉飯佐時蔬」，多樣化選擇提供看劇的顧客視覺與味覺兼具的饗宴。

除了經典主餐外，還可享用由水蜜桃果泥、檸檬果茶特調而成的「愛情的模樣由你決定」飲品，最後享受貳樓精選必吃的焦糖牛奶冰淇淋「幸福肥是真的」浪漫甜點，讓每一位來看劇的消費者能夠享有豐盛的美味體驗。

全台首創「我們分手吧」互動式情境喜劇 兩廳院OPENTIX搶票熱賣中

「我們分手吧」打造全台首創互動式劇場，在兩廳院售票全面熱賣中，即日起雙人約會享9折、四人同行享8折喜歡看戲吃美食的朋友快揪團4/9(六)、4/10(日)、4/14(四)、4/15 (五)、4/16(六)、4/17 (日)一起來到貳樓師大店享受由果陀文創與貳樓共同推出的「我們分手吧」情境喜劇「May I have your last order? 」。