台灣首創！邊吃飯邊看劇場表演　貳樓攜手果陀　推出互動式情境喜劇「我們分手吧」現正熱映中

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)「貳樓餐飲」開創全新的複合商業型態,攜手「果陀文創」推出互動式情境喜劇「我們分手吧」,於昨(9)日起在貳樓師大店展開首輪演出,讓顧客在享用美食的同時,還能一邊欣賞劇場表演。愛看劇場演出的貳樓餐飲創辦人暨董事長黃寶世表示,「希望藉由這次的演出,讓觀眾在貳樓的美好體驗延續,喚起了每個人生命中已經擁有的美好」。

貳樓餐飲自創立以來經過14個年頭,陪伴無數顧客度過人生的喜怒哀樂,也在不知不覺中客串了他人的人生,在貳樓,故事一齣齣每天都在上演,每位來到貳樓的客人都是主角,期待將貳樓所乘載的故事寫入劇本,將人生的酸甜苦辣,轉化融入餐點與劇情中,生動豐富的呈現在每一位顧客面前。

貳樓餐飲創辦人暨董事長黃寶世,14年來帶領團隊以開放的態度面對環境各種挑戰、歡迎各種可能性,本身就熱愛觀看國內外各種劇場演出,本次與果陀文創首度合作,與劇組一起挑戰餐廳環境的先天抗性,首次從觀眾身份變監製角色,董事長黃寶世表示「希望藉由這次的演出,讓觀眾在貳樓的美好體驗延續,喚起了每個人生命中已經擁有的美好」。

果陀文創執行長林靈玉執行長也表示「果陀在劇場界耕耘33年來,一直積極開拓劇場演出形式,在創作過程經過不斷地的排練與修正,用開放包容的態度緊密合作之下完成,期待本次活動讓表演走下舞台、走出劇場,真實地進入生活」。

品味生活酸甜苦辣 全新「我們分手吧」情境劇反映時下年輕人愛情關卡

「前菜是既曖昧又期待,主菜是濃郁深刻,而分手前的離別,卻是又酸又甜。」

《我們分手吧》透過角色故事的演繹,將每一位來貳樓用餐顧客的背後故事,透過動人又有趣的劇情包裝,以詼諧逗趣的表演形式呈現,就想讓身在戲中的你,像是和朋友約會吃飯的一個夜晚,卻遭遇隔壁桌的情侶正在談判分手。

此時每個你都彷彿是化身其中的角色,「分手」或「不分手」不再只是一個選擇,卻是提醒每一個人重新審視自己在愛情中扮演的角色和真面目。整場演出過程中也穿插了貳樓餐廳服務同仁,共同聯袂演出,讓觀眾在享用每一道餐點時與情節呼應,讓用餐和演出過程更加緊密,而飛奔滿場的演員與觀眾歡樂互動的同時,透過荒謬誇張的表演,讓觀眾在笑到流淚之餘,也將人生的滋味和美食一起用心咀嚼。

《我們分手吧》反映時下年輕人太輕易分手或不能好好分手的關卡

談戀愛不一定就要互許終身,但能不能好好分手?在選擇另一半的同時,如何面對情人的恐怖家人,是每個人的戀愛必修課。在這一場歡樂、荒謬、美味豐富的新鮮體驗中,想讓觀眾也轉頭看一下身邊的愛人,喚醒當初熱戀的當下,再對他說一次「我愛你,因為「我們分手吧」希望每個觀眾都能轟轟烈烈的戀愛,平平安安的分手,細細品味人生的愛情旅程。

貳樓精心特製「激情飽滿晚餐」及「愛情與麵包早午餐」 好吃又好看

本次在「我們分手吧」劇場中,貳樓餐飲提供豐富的餐點,午餐場次可選擇愛情酸甜滋味「愛情與麵包早午餐」;晚餐場次可以選擇豐富飽足的「激情飽滿晚餐」。

「愛情與麵包早午餐」提供早午餐控必吃、貳樓獨家研發的橙香蛋煎法式吐司;「無可救藥嫩烤牛排佐橙香蛋煎法棍」配上主廚嫩烤鮮嫩牛排,每一口都感受到澎湃的愛情滋味。「激情飽滿晚餐」則可以選擇「脆皮豬腳ft.純情絕配pasta」,由義式經典蕃茄肉醬義大利麵與主廚脆皮豬腳結合,是許多貳樓老顧客的最愛。

茹素消費者也不用擔心,早午餐可選擇「法式浪漫橙香蛋煎佐松露奶油時蔬」以松露奶油拌炒菌菇,搭配橙香蛋煎吐司,晚餐也可選擇由松露醬、菌菇奶油飯、水波蛋組成香氣濃郁口感滑順「銷魂松露奶油燉飯佐時蔬」,多樣化選擇提供看劇的顧客視覺與味覺兼具的饗宴。

除了經典主餐外,還可享用由水蜜桃果泥、檸檬果茶特調而成的「愛情的模樣由你決定」飲品,最後享受貳樓精選必吃的焦糖牛奶冰淇淋「幸福肥是真的」浪漫甜點,讓每一位來看劇的消費者能夠享有豐盛的美味體驗。

全台首創「我們分手吧」互動式情境喜劇 兩廳院OPENTIX搶票熱賣中

「我們分手吧」打造全台首創互動式劇場,在兩廳院售票全面熱賣中,即日起雙人約會享9折、四人同行享8折喜歡看戲吃美食的朋友快揪團4/9(六)、4/10(日)、4/14(四)、4/15 (五)、4/16(六)、4/17 (日)一起來到貳樓師大店享受由果陀文創與貳樓共同推出的「我們分手吧」情境喜劇「May I have your last order? 」。