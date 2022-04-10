台灣攜手波蘭挺烏！17日合辦「為烏克蘭祈福」音樂會　即起發售中

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）波蘭駐台灣代表處與外交部將在4月17日合辦「為烏克蘭祈福」慈善音樂會，票房收入扣除必要支出後，全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用。

波蘭駐台代表處在官方臉書發文指出，這場「為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine」慈善音樂會即日起開始售票，音樂會由外交部與文化部指導，台北愛樂文教基金會主辦，音樂會全數票房收入扣除必要支出後也將全數交由捐助烏克蘭作為難民救助之用。

波蘭駐台代表處臉書指出，2月24日拂曉，烏克蘭遭受俄羅斯無情砲火侵襲至今超過一個月，超過400萬人民被迫逃離家園，境內有超過千萬人需要援助和保護，在這生死存亡的艱困時刻，我們應該挺身而出。

波蘭駐台代表處貼文指出，「為烏克蘭祈福—Solidarity With Ukraine」慈善音樂會，除希望以音樂為烏克蘭加油，緬懷因戰爭不幸離世的逝者之外，也盼望藉由舉辦音樂會集結各界愛心，以實際行動幫助烏克蘭，希望各界共襄盛舉，將來自台灣的愛與祝福傳遞給遠方的烏克蘭人民。

本場音樂會由青年指揮吳曜宇率領台北愛樂合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，集結國內一流聲樂家及旅台波蘭鋼琴家劉愷孟（Kamil Tokarski）及新生代小提琴家金昫祈，另有女高音林玲慧、男中音陳翰威，並由國家交響樂團協同指揮吳曜宇擔任指揮，帶來烏克蘭、波蘭經典作品，以及巴伯《弦樂慢板》、佛瑞《安魂曲》選曲及蕭泰然《主禱文》等撫慰人心的作品，共同為烏克蘭及世界和平祝禱祈福。

音樂會全數票房收入扣除必要支出後也將全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用，將來自台灣的愛與祝福傳遞給遠方的烏克蘭人民。