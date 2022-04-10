驚喜！英國首相強生訪基輔與澤倫斯基會面　還將送烏克蘭價值37億軍援

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國首相強生（Boris Johnson）於當地時間9日突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並宣佈，將會運送價值1億英鎊（約新台幣37.63億）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，以行動來展現對烏克蘭人民的堅定支持。

中央社、法新社報導，強生（Boris Johnson）形容烏克蘭正竭力對抗俄羅斯的野蠻侵略。

繼一週前在俄羅斯部隊撤離後的基輔周邊城鎮發現大量平民屍體後，強生是本週末造訪基輔的最新一位歐洲領袖。強生在推特發文表示，「今天我在基輔會晤我的友人澤倫斯基總統，展現我們對烏克蘭人民的堅定支持。我們正著手擬定新的金融和軍事援助方案，這是我們全力協助他的國家奮力對抗俄羅斯野蠻侵略的明證。」

澤倫斯基辦公室除了公布他與強生並肩走過空蕩蕩的基輔市中心的影片外，他自己也在Telegram表示，「強生是反對俄羅斯侵略的最有原則人士之一，一位祭出制裁施壓俄羅斯及提供烏克蘭防衛支援的領袖。」

由於強生此行出訪事前保密到家，在大使館釋出照片後，唐寧街才證實，首相強生造訪基輔，是為了展現與烏克蘭的「團結」。

強生並在此行宣布，英國將會運送價值1億英鎊（約新台幣37.63億）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。此外，英國還將提供烏克蘭120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。

澤倫斯基同時呼籲西方國家追隨英國腳步，提供烏克蘭軍事援助並加強對俄羅斯施加制裁。澤倫斯基說：「其他西方民主國家應該追隨英國的榜樣。」

強生與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)並肩走在首都基輔街頭。（圖／美聯社）