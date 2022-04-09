〈時評〉柯文哲、陳時中　誰比較厲害？

無可諱言，台灣的醫師們，在求學過程中，個個幾乎都是考場的常勝軍、佼佼者！披上職場白袍後，許多人（當然不是全部）都自認為很厲害、誰也不服誰！醫師自認為高牙醫一等，更是公開的秘密！
所以，每當台北市長柯文哲在刷存在感時，會一再提醒大家別忘了他是台大醫師出身，會一次又一次對牙醫出身的衛福部長陳時中叫陣，會大言不慚說「講到防疫，我們絕對比陳時中更懂」，一點也不讓人意外。
不過，在任何領域，一個人之所以獲得傑出的評價，應該不是藉自我推銷或自我膨脹、自我吹噓，更不會靠貶低別人成就自己的高度，而是來自眾多同行（甚至是不同行的旁人）的肯定──正如張忠謀或翁啟惠專業造詣有多傑出、貢獻有多大，都不是自己說的（當然更不是自己說了算的）！我們更從來沒有從歷年諾貝爾獎的得主口中，聽到任何當事人狂妄自傲說：我是當今全世界物理學、化學、醫學、經濟學或文學領域最厲害的大師！
職是，講到防疫，柯文哲是不是比陳時中更懂，不是柯文哲說了算！防疫不是單純比裝葉克膜或齒根治療，容易從柯文哲或陳時中二人中找到勝出者，而是在看如何結合醫師、護理師、檢疫所、防疫旅館、疫苗、口罩業者、藥師藥局、資訊網路等等的龐大團隊，如何順利有效運作。
何況，退一步講，理論上的更懂，跟實務上的做得更好，是兩碼事。柯文哲也許（也許沒有也許）比陳時中更懂防疫的理論，但是，實務上，吾人看到的是：在防疫團隊規定唱歌時口罩要戴好戴滿的此時此刻，有醫師背景的柯文哲，在台北市、台中市、高雄市高歌一曲時，都是沒有戴口罩的，這樣的柯文哲，做為一介平民已然不應該，做為一市之長是不良示範，不敢想像，如果是當衛福部長，會是那門子的以身作則？
再回溯當初的防疫破口、出現特權與亂象的疫苗施打，台北市都榜上有名；台北市環南市場群聚感染的控制解套，也有賴防疫團隊的王必勝出馬。柯文哲的防疫成績如何，國人有目共睹！
最後，講個有點俏皮卻不失中肯的一段話，送給柯醫師、柯市長省思：大學書唸最好的，最後回到學校當教授；成績中等的，回到學校當校長；成績最差的，回到學校捐鉅款！
誰比較厲害？誰最厲害？從何說起？！
（作者為新竹教育大學退休副教授）