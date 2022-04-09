Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉柯文哲、陳時中　誰比較厲害？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/04/09 18:06
圖為台北市長柯文哲（前左）4月3日下午前往劍潭青年活動中心視察，聽取負責人員簡報安心檢疫所與關懷檢疫所運作情形。中央社

圖為台北市長柯文哲（前左）4月3日下午前往劍潭青年活動中心視察，聽取負責人員簡報安心檢疫所與關懷檢疫所運作情形。中央社

無可諱言，台灣的醫師們，在求學過程中，個個幾乎都是考場的常勝軍、佼佼者！披上職場白袍後，許多人（當然不是全部）都自認為很厲害、誰也不服誰！醫師自認為高牙醫一等，更是公開的秘密！

所以，每當台北市長柯文哲在刷存在感時，會一再提醒大家別忘了他是台大醫師出身，會一次又一次對牙醫出身的衛福部長陳時中叫陣，會大言不慚說「講到防疫，我們絕對比陳時中更懂」，一點也不讓人意外。

不過，在任何領域，一個人之所以獲得傑出的評價，應該不是藉自我推銷或自我膨脹、自我吹噓，更不會靠貶低別人成就自己的高度，而是來自眾多同行（甚至是不同行的旁人）的肯定──正如張忠謀或翁啟惠專業造詣有多傑出、貢獻有多大，都不是自己說的（當然更不是自己說了算的）！我們更從來沒有從歷年諾貝爾獎的得主口中，聽到任何當事人狂妄自傲說：我是當今全世界物理學、化學、醫學、經濟學或文學領域最厲害的大師！

職是，講到防疫，柯文哲是不是比陳時中更懂，不是柯文哲說了算！防疫不是單純比裝葉克膜或齒根治療，容易從柯文哲或陳時中二人中找到勝出者，而是在看如何結合醫師、護理師、檢疫所、防疫旅館、疫苗、口罩業者、藥師藥局、資訊網路等等的龐大團隊，如何順利有效運作。

何況，退一步講，理論上的更懂，跟實務上的做得更好，是兩碼事。柯文哲也許（也許沒有也許）比陳時中更懂防疫的理論，但是，實務上，吾人看到的是：在防疫團隊規定唱歌時口罩要戴好戴滿的此時此刻，有醫師背景的柯文哲，在台北市、台中市、高雄市高歌一曲時，都是沒有戴口罩的，這樣的柯文哲，做為一介平民已然不應該，做為一市之長是不良示範，不敢想像，如果是當衛福部長，會是那門子的以身作則？

再回溯當初的防疫破口、出現特權與亂象的疫苗施打，台北市都榜上有名；台北市環南市場群聚感染的控制解套，也有賴防疫團隊的王必勝出馬。柯文哲的防疫成績如何，國人有目共睹！

最後，講個有點俏皮卻不失中肯的一段話，送給柯醫師、柯市長省思：大學書唸最好的，最後回到學校當教授；成績中等的，回到學校當校長；成績最差的，回到學校捐鉅款！

誰比較厲害？誰最厲害？從何說起？！

作者為新竹教育大學退休副教授）
柯文哲
陳時中
醫師
牙醫
防疫
台北市長
衛福部長

相關新聞

新冠口服藥132人服用效果佳 陳時中：價高需精算購買量
新冠口服藥132人服用效果佳 陳時中：價高需精算購買量
2022/04/08 17:59
【更新】台商大本營: 昆山升級疫情防控措施「暫無重大影響」
【更新】台商大本營: 昆山升級疫情防控措施「暫無重大影響」
2022/04/06 18:18
上海全市無限期封城 幼兒分開隔離政策招致反彈
上海全市無限期封城 幼兒分開隔離政策招致反彈
2022/04/06 12:36
收假何時爆確診？陳時中：現在不到高峰期 連假過後觀察10天
收假何時爆確診？陳時中：現在不到高峰期 連假過後觀察10天
2022/04/05 20:49
台灣本土輕症率99.73% 中症添1人為打滿3劑60多歲婦
台灣本土輕症率99.73% 中症添1人為打滿3劑60多歲婦
2022/04/05 15:28

更新時間 : 2022-04-09 20:02 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
台灣4/9本土狂飆442例新冠肺炎確診　再創今年新高增一死亡個案
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路