〈時評〉柯文哲、陳時中　誰比較厲害？

圖為台北市長柯文哲（前左）4月3日下午前往劍潭青年活動中心視察，聽取負責人員簡報安心檢疫所與關懷檢疫所運作情形。中央社 圖為台北市長柯文哲（前左）4月3日下午前往劍潭青年活動中心視察，聽取負責人員簡報安心檢疫所與關懷檢疫所運作情形。中央社

無可諱言，台灣的醫師們，在求學過程中， 個個幾乎都是考場的常勝軍、佼佼者！披上職場白袍後，許多人（ 當然不是全部）都自認為很厲害、誰也不服誰！ 醫師自認為高牙醫一等，更是公開的秘密！

所以，每當台北市長柯文哲在刷存在感時， 會一再提醒大家別忘了他是台大醫師出身， 會一次又一次對牙醫出身的衛福部長陳時中叫陣，會大言不慚說「 講到防疫，我們絕對比陳時中更懂」，一點也不讓人意外。

不過，在任何領域，一個人之所以獲得傑出的評價， 應該不是藉自我推銷或自我膨脹、自我吹噓， 更不會靠貶低別人成就自己的高度，而是來自眾多同行（ 甚至是不同行的旁人）的肯定── 正如張忠謀或翁啟惠專業造詣有多傑出、貢獻有多大， 都不是自己說的（當然更不是自己說了算的）！ 我們更從來沒有從歷年諾貝爾獎的得主口中， 聽到任何當事人狂妄自傲說：我是當今全世界物理學、化學、醫學、 經濟學或文學領域最厲害的大師！

職是，講到防疫，柯文哲是不是比陳時中更懂，不是柯文哲說了算！ 防疫不是單純比裝葉克膜或齒根治療， 容易從柯文哲或陳時中二人中找到勝出者，而是在看如何結合醫師、 護理師、檢疫所、防疫旅館、疫苗、口罩業者、藥師藥局、 資訊網路等等的龐大團隊，如何順利有效運作。

何況，退一步講，理論上的更懂，跟實務上的做得更好，是兩碼事。 柯文哲也許（也許沒有也許）比陳時中更懂防疫的理論，但是， 實務上，吾人看到的是： 在防疫團隊規定唱歌時口罩要戴好戴滿的此時此刻， 有醫師背景的柯文哲，在台北市、台中市、高雄市高歌一曲時， 都是沒有戴口罩的，這樣的柯文哲，做為一介平民已然不應該， 做為一市之長是不良示範，不敢想像，如果是當衛福部長， 會是那門子的以身作則？

再回溯當初的防疫破口、出現特權與亂象的疫苗施打， 台北市都榜上有名；台北市環南市場群聚感染的控制解套， 也有賴防疫團隊的王必勝出馬。柯文哲的防疫成績如何， 國人有目共睹！

最後，講個有點俏皮卻不失中肯的一段話，送給柯醫師、 柯市長省思：大學書唸最好的，最後回到學校當教授；成績中等的， 回到學校當校長；成績最差的，回到學校捐鉅款！

誰比較厲害？誰最厲害？從何說起？！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）