台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳 推「春饗花宴」

時序進入春季，新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店館內3樓的青雅中餐廳推出「春饗花宴」多項應景新餐點，其中如「蓮花鮑魚濃雞湯」、「泰式紅咖哩蝦球煲附法國麵包」、「XO醬晚香玉筍豬眼眉」、「桂花紅酒稻草牛」、「春風如意腸粉」等9道精緻料理，新菜嚐鮮價280元起，周五指定啤酒6折優惠。

青雅以粵菜為基底，融合大江南北菜系、飲食文化傳承之下的美味佳餚，要好好滿足饕客們蠢蠢欲動的心靈。疫情期間，新板希爾頓以防疫最高原則，遵照防疫規範，館內全面推出線上菜單以降低手部接觸，全館同仁定期自辦居家快篩，以確保每位貴賓能在安全無虞的環境下享用餐點。青雅中餐廳訂位專線：02-2958-3975

春天是花的季節，許多人都會到郊外賞花，向來以粵料聞名的青雅中餐廳，即日起祭出「春饗花宴」也把美麗的花兒入菜，讓饕客們同時擁有視覺與味覺雙重享受。親友聚餐首推6-8人份的「桂花紅酒稻草牛」，選用Choice等級帶骨牛小排並以嘉南平原乾稻草綑綁，加入新鮮桂花及紅酒醬汁燉煮，特製的老滷汁熬煮1-2小時入味而成，肉質鮮嫩帶有微微桂花及稻草清香，前置作業費工費時，需提前一日預訂。「XO醬晚香玉筍豬眼眉」特選台灣在地豬種，一頭豬僅兩附珍貴的豬眼眉，搭配素來有「夜來香」封號的晚香玉筍，最後加入鹹香微辣的XO醬大火爆炒，外脆內Q，成為超涮嘴的白飯殺手。

若想品嚐創新粵菜，絕對不能錯過「泰式紅咖哩蝦球煲附法國麵包」，主廚每日現剝新鮮蝦球，再加入自製紅咖哩醬、椰漿、鮮奶油等南洋佐料調味，搭配軟法麵包，酸辣帶勁又有飽足感。「櫻花漬梅子雞」選用台灣在地放山仿土雞腿，並加入獨家醬料醃製酥炸，加入日本櫻花冰梅醬及脆梅調味，清爽不膩口。

「蓮花鮑魚濃雞湯」以金華火腿、大骨、老母雞煨煮8小時製成濃湯基底，並放入香水蓮花增添香氣，再加上鮑魚、干貝等高檔食材，豐富食材與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的美食體驗。最後，每桌必點的港點也推陳出新，「春風如意腸粉」以紅麴加入腸粉漿內，搭配米網皮、洋地瓜、手剝蝦仁等豐富餡料，甫上桌就讓饕客爭相拍照留念。

除了多款經典及創意佳餚外，青雅中餐廳即日起至7月31日推出「春夏啤酒狂歡季」，每周五於廳內消費指定啤酒商品，可享6折優惠，讓老饕享用「春饗花宴」之餘也能「沁涼一夏」。(飲酒不開車，開車不飲酒)