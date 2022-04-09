台北文華東方酒店Bencotto 『餐桌上的白金』白蘆筍饗宴

正值時令珍饈「餐桌上的白金」白蘆筍的產季，台北文華東方酒店連續4年榮獲《台北米其林指南》列為米其林推薦的Bencotto義式餐廳，特選法國西南部朗德區（Les Landes）的頂級白蘆筍並結合當令新鮮食材，精心打造一系列豐盛精彩饗宴，將春季繽紛盎然的豐富樣貌帶入盤中，包含慢燉澳洲和牛牛頰佐焗白蘆筍、白蘆筍燉飯佐海膽等，完美烘托白蘆筍清甜回甘的迷人風味，單點佳餚價格為680元起，4道式套餐每位3,880元，價格須外加一成服務費。詳情及訂位請洽：(02) 2715 6668。

餐桌上的白金－白蘆筍

白蘆筍是世界上極其珍貴的食材之一，由於栽種不易，常被譽為「餐桌上的白金」、「可食用的象牙」、「蔬菜之后」，尤其以位於法國西南部的朗德區所生產的白蘆筍品質最優良。且白蘆筍質地細緻、鮮甜多汁，白蘆筍越粗價格越為昂貴，每年春天盛產時都受到全球饕客的熱烈歡迎。台北文華東方酒店的Bencotto義式餐廳即日起至5月4日推出期間限定的「春季白蘆筍」饗宴，特別嚴選法國朗德區的頂級白蘆筍，並精心設計與風味相襯呼應的絕配佳餚。

米其林推薦餐廳Bencotto白蘆筍佳餚

「春季白蘆筍」饗宴菜色中，最受饕客喜愛的「奶油蘆筍、馬鈴薯泡沫、香草醬汁、10克ARS 奧賽嘉魚子醬」（單點2,880元），白蘆筍經低溫水煮舒肥後，取出放入鍋中以奶油與牛奶小火慢煨，呈盤淋上以蘆筍汁與龍蒿、巴西里、鼠尾草熬煮而成的香草醬汁，搭佐馬鈴薯泡沫與頂級法國奧賽嘉魚子醬，白蘆筍的清甜多汁與魚子醬的鮮美滋味在口中完美交織。

「特選陳年米燉飯、帕瑪森乾酪、蘆筍、海膽」（單點1,480元）吸滿白蘆筍芬芳氣息，是以白蘆筍高湯煨煮特選陳年義大利米，待米粒吸收湯汁後再加入奶油與現刨帕瑪森乾酪一起拌煮，另取部分燉飯拌入綠蘆筍泥和巴西里，打造這道綠白相間、色彩繽紛的美味燉飯，呈盤搭配日本直送的新鮮海膽與爽脆的白蘆筍塊，以海膽的鮮美襯托白蘆筍的清甜，令人愛不釋口。

主菜「慢燉澳洲和牛牛頰、起司玉米糕、焗蘆筍、慢燉醬汁」（單點1,880元），先將白蘆筍低溫水煮舒肥後至烤架上炙烤，呈盤再淋上荷蘭醬；搭配滋味醇厚、軟嫩細滑的慢燉澳洲和牛牛頰以及綿密香濃的起司玉米糕，彼此相互搭佐營造豐富層次，更添誘人風味。

Bencotto「白蘆筍」4道式套餐，每位3,880元，菜色如下：

奶油蘆筍、馬鈴薯泡沫、香草醬汁、5克ARS 奧賽嘉魚子醬

特選陳年米燉飯、帕瑪森乾酪、蘆筍、海膽

慢燉澳洲和牛牛頰、起司玉米糕、焗蘆筍、慢燉醬汁

蜂蜜蛋糕、柚子、優格慕斯與焦糖胡桃

同場加映春季新菜

此外，Bencotto也推出春季新菜色，讓賓客不出國也能品味當季最道地豐美的義式美饌，用味蕾來趟「義」國之旅、感受季節的饋贈。開胃菜「地中海風味碳烤章魚佐青椒馬鈴薯麵疙瘩」（單點680元）蘊含道地的地中海風味，作法是將新鮮的章魚先以爐火碳烤至半熟，另起鍋炒香大蒜後加入巴西里、檸檬皮、辣椒及切塊的章魚，加入手工揉製而成、口感軟Q的馬鈴薯麵疙瘩一同拌炒，豐富滋味在口中迸發。

「美國頂級生牛肉菲力塔塔、松露奶油、蛋黃、蝦夷蔥、脆麵包」（單點880元），選用美國Prime等級菲力牛肉切碎後以胡椒、鹽等調料調味後，配上香氣馥郁的松露奶油以及新鮮蛋黃，可以嚐到牛肉的自然鮮甜。

主菜「炙烤宜蘭鴨胸、醃漬櫻桃、大根，玉米糕、鴨肉醬汁」（單點980元），嚴選養殖於宜蘭的豪野鴨，肉質軟嫩鮮甜、富含濃郁迷人鴨肉香氣。將鴨胸肉在爐火上炙烤，鎖住鴨肉的肉汁與精華，一口咬下脂香四溢，搭配綿滑的玉米糕與自製醃漬櫻桃，鮮甜滋味、唇齒留香。

Bencotto午間套餐每套1,380元起，晚間套餐每套 1,980元起，以上價格皆需外加一成服務費。詳情及訂位請洽：(02) 2715 6668。Bencotto 義大利餐廳地址：台北市敦化北路158號6樓。