吃「台南米其林占星TOP10名菜」 彩豐樓送免費甜品

迎戰2022年米其林指南，由台南市觀光旅遊局所舉辦之「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，截至3月25日結束投票與評審品鑑，歷時3個月，每個月皆選出TOP10之菜品，每一道都是值得消費者親自去品嘗。台南大員皇冠假日酒店由彩豐樓端出人氣菜色參與角逐，也獲得評審青睞，分別為【燒拌黃魚麻婆豆腐】、【原蒜頭抽焗大蝦】與【蒜香脆皮雞】皆入選TOP10之列，即日起至2022年4月30日止，推出「甜蜜四月天」促銷活動，凡於彩豐樓店內點用上述菜色，即贈送港式甜品乙份，一起用味蕾感受美食的無窮魅力。

臺南市觀旅局為了炒熱2022年《米其林指南》評鑑城市在臺南，從去年12月26日起推出「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，將為期3個月的網路投票，再加上專家評審試吃口味的評分加權，選出當月TOP10菜品。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓的【蒜香脆皮雞】為一月份入選TOP10之列、二月份則是【原蒜頭抽焗大蝦】、三月份則是【燒拌黃魚麻婆豆腐】，自成績公布之後，吸引不少饕客慕名而來。為了感謝消費者的投票支持，即日起至2022年4月30日，不分平假日，凡於彩豐樓店內點用上述三道TOP10之菜品，皆可免費享用乙份港式甜品，有椰汁桂花糕、蜂蜜龜苓膏與芋香西米露，3種甜品任選其1。以上TOP10之菜品，需事先預訂。

港式甜品一直是香港潮流美食的代表，源起於廣東飲食中傳統的“糖水”，其中的代表莫過於楊枝甘露、龜苓膏、西米露等，每位老饕心中總有屬意的港式甜品。時序進入初春四月，春暖花開，別讓疫情擾亂心情，吃個甜品日子還是要甜甜的過。彩豐樓推出「甜蜜四月天」促銷活動，限平日週一至週五，凡於店內點用港式甜品享有買2送1之優惠，高人氣的港式甜品包括：楊枝甘露、薑汁嫩豆花、蜂蜜龜苓膏、椰汁桂花糕、湘蓮芝麻球、養生芝麻糊、芋香西米露、蜜汁叉燒酥、海苔麻糬、古早味杏仁茶等，單價從70元至160元不等，以價低者贈送，限餐廳內用，恕不提供外帶，且須另加原餐價10%服務費。以上優惠活動恕不得與餐券、信用卡優惠或館內折扣優惠合併使用。港式甜品控們，千萬別錯過，四月天讓您呷甜甜。為了提升用餐品質，請事先訂位，訂位專線：06-5121807彩豐樓。