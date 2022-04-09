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世界威士忌競賽贏家出爐！台灣金車噶瑪蘭奪三金兩冠軍　年度品牌大使蔡佳恩獲獎

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/09 16:16
金車噶瑪蘭連續兩年以「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」分別拿下世界威士忌競賽「台灣最佳單一桶單...

金車噶瑪蘭連續兩年以「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」分別拿下世界威士忌競賽「台灣最佳單一桶單...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金車噶瑪蘭在「世界威士忌競賽」中抱回兩座台灣冠軍、三面金牌的優秀成績。

威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》日前公布2022年「威士忌行業大賞 Icons of Whisky Awards」獲獎名單，噶瑪蘭威士忌酒廠榮獲「世界產區年度蒸餾酒廠 Distiller of the Year」、「世界產區最佳風雲人氣酒廠 Visitor Attraction of the Year」兩項酒廠大獎；「世界威士忌競賽 World Whiskies Awards」中，金車噶瑪蘭抱回兩座台灣冠軍、三面金牌的優秀成績。

噶瑪蘭品牌大使－蔡佳恩 Sandra Tsai 憑藉著「優異的文化包容力和跨文化溝通能力」，以熱忱與使命感將金車噶瑪蘭的故事及卓越威士忌分享到世界各地，獲頒「世界威士忌年度品牌大使」，這也是繼2021年噶瑪蘭品牌大使－蔡欣嬑 Kaitlyn Tsai獲獎後，評審再次頒發給噶瑪蘭品牌大使的高度肯定。

今年世界威士忌競賽中，「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」已連續兩年獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」與「台灣最佳單一麥芽威士忌」大獎；噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌—波特風味桶三款威士忌皆受頒金牌殊榮，再次展現金車噶瑪蘭完美的品質與風味。

2022年 Icons of Whisky威士忌行業大賞

世界產區年度蒸餾酒廠
世界產區年度最佳風雲人氣酒廠
世界威士忌年度品牌大使

2022年 World Whiskies Awards世界威士忌競賽

台灣冠軍
台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌－噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒
台灣最佳單一麥芽威士忌－噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌

金牌
噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒
噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒
噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌—波特風味桶
威士忌
噶瑪蘭
金車

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更新時間 : 2022-04-09 16:24 GMT+08:00

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