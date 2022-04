世界威士忌競賽贏家出爐！台灣金車噶瑪蘭奪三金兩冠軍　年度品牌大使蔡佳恩獲獎

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金車噶瑪蘭在「世界威士忌競賽」中抱回兩座台灣冠軍、 三面金牌的優秀成績。

威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》日前公布2022年「威士忌行業大賞 Icons of Whisky Awards」獲獎名單,噶瑪蘭威士忌酒廠榮獲「 世界產區年度蒸餾酒廠 Distiller of the Year」、「世界產區最佳風雲人氣酒廠 Visitor Attraction of the Year」兩項酒廠大獎;「世界威士忌競賽 World Whiskies Awards」中,金車噶瑪蘭抱回兩座台灣冠軍、 三面金牌的優秀成績。

噶瑪蘭品牌大使-蔡佳恩 Sandra Tsai 憑藉著「優異的文化包容力和跨文化溝通能力」,以熱忱與使命感將金車噶瑪蘭的故事及卓越威士忌分享到世界各地,獲頒「世界威士忌年度品牌大使」,這也是繼2021年噶瑪蘭品牌大使-蔡欣嬑 Kaitlyn Tsai獲獎後,評審再次頒發給噶瑪蘭品牌大使的高度肯定。

今年世界威士忌競賽中,「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」已連續兩年獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」與「台灣最佳單一麥芽威士忌」大獎;噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌—波特風味桶三款威士忌皆受頒金牌殊榮,再次展現金車噶瑪蘭完美的品質與風味。

2022年 Icons of Whisky威士忌行業大賞

世界產區年度蒸餾酒廠

世界產區年度最佳風雲人氣酒廠

世界威士忌年度品牌大使

2022年 World Whiskies Awards世界威士忌競賽

台灣冠軍

台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌-噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒

台灣最佳單一麥芽威士忌-噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌

金牌

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌—波特風味桶